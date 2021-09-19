«Боюсь, «Спартак» даже с «Левадией» не справится». Яркое интервью Бормана — о Дзюбе, Карпине, Черчесове, «Спартаке» и ЦСКА
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива», знаменитый Борман — Валерий Овчинников — последние годы живет в Эстонии. Но и оттуда внимательно следит за российским футболом и, в частности, за работой Валерия Карпина, который начинал свою взрослую футбольную карьеру в его таллинском «Cтарте».
У хорватов мы выиграть не могли
— Валерий Карпин играл у вас еще в таллинском «Старте». Получается, вы были одним из тех, кто дал ему путевку в большой футбол?
— Путевку, говорите... А она была бесплатная или ее все-таки надо оплатить? Путевки то я раздавал, да. Но пора, наверное, что-то и получить с них. (смеется)
— Ждете перевода от Валерия Георгиевича?
— Да нет. Шучу, конечно. Что касается его работы в сборной, то, считаю, он нормально начал. Три игры с листа — семь очков. Все в порядке. А у хорватов мы выиграть не могли априори.
— Почему?
— Ну... Так мы устроены. Такова психология. Слишком сильно уважали соперника до матча. Это такая обычная для нас история. Кипр и Мальту победили, но все равно нервничали... Пока еще нет уверенности в своих силах. Дальше пойдет лучше. Сейчас футболисты хотели еще и доказать, что достойны места в стартовом составе. Это тоже в голове у них сидело, накладывало свой отпечаток. Но в целом, на мой взгляд, сборная набрала максимум очков.
— Но ведь некоторые специалисты критиковали Карпина за то, что он не выпустил против хорватов Смолова. Мол, не захотел выигрывать, довольствовался ничьей.
— Вот когда все эти специалисты сядут на его место, тогда и будут выпускать Смолова. Пока главный тренер сборной Карпин. У него есть своя логика в принятии решений. Вот и все. А то я что-то не увидел огромного количества желающих возглавить национальную команду. Конкурс на место был, согласитесь, так себе... Две-три фамилии мелькали. Не больше. Никто что-то не решился туда пойти...
Дзюба — фигура? Ростовая? Все нужно подкреплять игрой
— Чем сборная Карпина отличается от команды Черчесова?
— Дадите мне увеличительное стекло?
— Иронизируете?
— Ну а что могло измениться принципиально за три игры? Набор футболистов примерно тот же. Плюс-минус. За три тура все перестроить под себя — довольно сложно. Главное — не сломать то, что могло нам принести очки. Карпину это удалось.
— Вы говорите, что состав примерно тот же самый. Но Карпин не вызвал Дзюбу, который являлся серьезной фигурой в прошлой сборной.
— Фигурой... Ростовой? Антропометрические данные великолепные. Если бы он еще их подкреплял своей игрой в начале сезона, был бы в сборной.
— Теперь вернется?
— Думаю, да. Принцип то вечный. Спортивный. Тянешь — играешь. Нет — сидишь. За прошлые заслуги вызывать не стоит. Вот из-за этого, думаю, Черчесов и слетел...
— Вызывал в команду за былые заслуги?
— Да. На мой взгляд, это в итоге сработало против него. Сборная хорошо выступила на чемпионате мира, даже здорово для нашего уровня. И тренеру было сложно менять тех футболистов.
— А вы считаете, Черчесову следовало раньше начать омолаживать состав?
— По идее, да. Начать перестройку после домашнего ЧМ.
— А вам не кажется, что с каждым годом поколение наших футболистов все слабее и слабее. И выбор у тренера довольно ограничен.
— Сборная, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира, просто банально стала старше. Вот и все. Плюс сами ребята уже пообвыклись. Нерв пропал, куража не хватало. Сработал русский принцип.
— Это какой?
— Когда вроде бы все удалось. Бога за бороду поймал. Мол, я уже в составе, меня и дальше будут вызывать. Некое самоуспокоение.
— Карпин выведет сборную на чемпионат мира?
— Россия- страна барьеристов. Нам чем сложнее — тем лучше. Жить спокойно, без проблем, не умеем... Так что я, как и любой наш болельщик, буду верить в хороший исход.
Отмена лимита? Растите своих игроков!
— Как вам выступления российских клубов в еврокубках?
— «Локомотив» в меньшинстве добыл ничью с «Марселем», отбился, что называется. А все остальные... «Спартак»? Мне кажется, российские клубы даже у «Левадии» не выиграли бы и у местной «Флоры» (Овчинников живет в Эстонии. — Прим. «СЭ»).
— Шутите?
— Почему? «Левадия» постоянно играет в квалификации еврокубков. Там ребята уже психологически привыкли к давлению и так далее. А российские футболисты почему-то оказываются не готовы к такому сопротивлению. Они сами себя недооценивают, какие-то перепуганные, несмотря на свои зарплаты.
— Неужели «Спартак» не обыграл бы «Левадию»?
— Боюсь, что не обыграл бы... Я бы посмотрел на это противостояние. Вот сейчас говорят про лимит. Призывали отменить, теперь, видимо, оставят.
— Вы-то к чему склоняетесь?
— Ну вот за «Шериф» выходят в старте 11 заморских ребят. Выиграли у «Шахтера», да. В принципе, при отмене лимита такой вариант возможен в московских клубах. В Питере. А что делать, допустим, «Уралу»? Смогут ли они привезти нормальных легионеров из Европы, а не с берега Слоновой кости? Так что путь только один!
— Какой?
— Выращивать своих, увеличить зарплату детским тренерам. Чемпионат Советского Союза являлся малой Лигой чемпионов. Я не шучу. Конкуренция сумасшедшая. И были интернаты, которые растили своих игроков, понимаете? Ростовский, волгоградский...Да много всяких. Сейчас у каждого клуба своя академия. Так? Ну тогда выращивайте, воспитывайте, вкладывайте в это силы и средства. 145 миллионов человек в стране живет. А уже Дальний Восток отсекли, Сибирь... Некоторые с ума сходят, что им нужно лететь на матч в Хабаровск. А там что виноваты, что у нас огромная страна? Такие же люди. Зачем же их ущемлять?
Федун, продай «Спартак»? А вы найдете такого мазохиста, кто купит?
— После очередного поражения «Спартака» вновь пошли призывы — «Федун, продай клуб».
— Хм. Меня коробит другое. Женщина вмешивается в футбол... А все эти призывы продать клуб? Да где же они найдут такого же мазохиста, как Федун? Кто согласится содержать клуб, тратить немалые деньги и еще выслушивать про себя всякое? Вы думаете, он уйдет, а деньги вам оставит? Ну-ну. А сам как нищий пойдет вдоль берега Москва-реки, да... Интересно, как новые владельцы будут выплачивать первую зарплату? Хотелось бы на это посмотреть.
— Выходит, замкнутый круг?
— Да почему замкнутый? Просто Федуну нужно окружать себя нормальными людьми, которые разбираются в футболе. Помощники должны помогать, а не вредить. В свое время так поступал Гинер в ЦСКА. И это работало.
0:1 от «Челси» у нас уже расценивается как победа...
— «Зенит» достойно сыграл с «Челси»?
— Достойно проиграл, вы хотите сказать? Я этого понять не могу... Поражение — это поражение. А вы не думаете, что англичанам просто хватало 1:0 для победы?
— Вы так считаете?
— Если бы «Зенит» сравнял, «Челси» забил бы еще. Не допускаете такого варианта? Другое дело, получается, что для нас 0:1 в матче с «Челси» — уже расценивается как победа. Только англичане об этом еще не знают. Там другая система ценностей.
— Все настолько печально?
— Зато весело живем!
— Будете смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»?
— Ну какое это дерби? Заканчивайте уже. Что это за московская привычка?
— В смысле?
— Ну на каком месте сейчас ЦСКА и «Спартак»?
— На 8-м и 9-м.
— Ну вот. Это лидеры что ли? Так что отвыкайте, москвичи (смеется). Ваши дерби закончились. Середняки. Скоро в Питере будут биться «Зенит» и местное «Динамо» (смеется). Туда все переместилось. Скорее «Зенит» против «Сочи» — сейчас дерби.
— А что не так с ЦСКА?
— Гинер уже не управляет клубом в полной мере. Вот вам и весь ответ.
— Следите за успехами Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде»?
— А вот вам неплохой пример. Да, команда попала в премьер-лигу скорее даже не по спортивному принципу, а так как есть хороший стадион. Слышал, что там были финансовые проблемы. Ну ничего — собрали ребят, и таким составом сейчас стоят выше и «Спартака», и ЦСКА. Это вам к вопросу о дерби. И ведь в «Нижнем» не миллионеры играют. А Кержаков показывает, что как тренер он готов расти и учиться. Отнимает очки у москвичей. И интервью, кстати, хорошие дает.
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