Валерий Овчинников давно не работает в России, но по-прежнему колоритен.

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива», знаменитый Борман — Валерий Овчинников — последние годы живет в Эстонии. Но и оттуда внимательно следит за российским футболом и, в частности, за работой Валерия Карпина, который начинал свою взрослую футбольную карьеру в его таллинском «Cтарте».

У хорватов мы выиграть не могли

— Валерий Карпин играл у вас еще в таллинском «Старте». Получается, вы были одним из тех, кто дал ему путевку в большой футбол?

— Путевку, говорите... А она была бесплатная или ее все-таки надо оплатить? Путевки то я раздавал, да. Но пора, наверное, что-то и получить с них. (смеется)

— Ждете перевода от Валерия Георгиевича?

— Да нет. Шучу, конечно. Что касается его работы в сборной, то, считаю, он нормально начал. Три игры с листа — семь очков. Все в порядке. А у хорватов мы выиграть не могли априори.

— Почему?

— Ну... Так мы устроены. Такова психология. Слишком сильно уважали соперника до матча. Это такая обычная для нас история. Кипр и Мальту победили, но все равно нервничали... Пока еще нет уверенности в своих силах. Дальше пойдет лучше. Сейчас футболисты хотели еще и доказать, что достойны места в стартовом составе. Это тоже в голове у них сидело, накладывало свой отпечаток. Но в целом, на мой взгляд, сборная набрала максимум очков.

— Но ведь некоторые специалисты критиковали Карпина за то, что он не выпустил против хорватов Смолова. Мол, не захотел выигрывать, довольствовался ничьей.

— Вот когда все эти специалисты сядут на его место, тогда и будут выпускать Смолова. Пока главный тренер сборной Карпин. У него есть своя логика в принятии решений. Вот и все. А то я что-то не увидел огромного количества желающих возглавить национальную команду. Конкурс на место был, согласитесь, так себе... Две-три фамилии мелькали. Не больше. Никто что-то не решился туда пойти...

Дзюба — фигура? Ростовая? Все нужно подкреплять игрой

— Чем сборная Карпина отличается от команды Черчесова?

— Дадите мне увеличительное стекло?

— Иронизируете?

— Ну а что могло измениться принципиально за три игры? Набор футболистов примерно тот же. Плюс-минус. За три тура все перестроить под себя — довольно сложно. Главное — не сломать то, что могло нам принести очки. Карпину это удалось.

— Вы говорите, что состав примерно тот же самый. Но Карпин не вызвал Дзюбу, который являлся серьезной фигурой в прошлой сборной.

— Фигурой... Ростовой? Антропометрические данные великолепные. Если бы он еще их подкреплял своей игрой в начале сезона, был бы в сборной.

— Теперь вернется?

— Думаю, да. Принцип то вечный. Спортивный. Тянешь — играешь. Нет — сидишь. За прошлые заслуги вызывать не стоит. Вот из-за этого, думаю, Черчесов и слетел...

— Вызывал в команду за былые заслуги?

— Да. На мой взгляд, это в итоге сработало против него. Сборная хорошо выступила на чемпионате мира, даже здорово для нашего уровня. И тренеру было сложно менять тех футболистов.

— А вы считаете, Черчесову следовало раньше начать омолаживать состав?

— По идее, да. Начать перестройку после домашнего ЧМ.

— А вам не кажется, что с каждым годом поколение наших футболистов все слабее и слабее. И выбор у тренера довольно ограничен.

— Сборная, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира, просто банально стала старше. Вот и все. Плюс сами ребята уже пообвыклись. Нерв пропал, куража не хватало. Сработал русский принцип.

— Это какой?

— Когда вроде бы все удалось. Бога за бороду поймал. Мол, я уже в составе, меня и дальше будут вызывать. Некое самоуспокоение.

— Карпин выведет сборную на чемпионат мира?

— Россия- страна барьеристов. Нам чем сложнее — тем лучше. Жить спокойно, без проблем, не умеем... Так что я, как и любой наш болельщик, буду верить в хороший исход.

Отмена лимита? Растите своих игроков!

— Как вам выступления российских клубов в еврокубках?

— «Локомотив» в меньшинстве добыл ничью с «Марселем», отбился, что называется. А все остальные... «Спартак»? Мне кажется, российские клубы даже у «Левадии» не выиграли бы и у местной «Флоры» (Овчинников живет в Эстонии. — Прим. «СЭ»).

— Шутите?

— Почему? «Левадия» постоянно играет в квалификации еврокубков. Там ребята уже психологически привыкли к давлению и так далее. А российские футболисты почему-то оказываются не готовы к такому сопротивлению. Они сами себя недооценивают, какие-то перепуганные, несмотря на свои зарплаты.

— Неужели «Спартак» не обыграл бы «Левадию»?

— Боюсь, что не обыграл бы... Я бы посмотрел на это противостояние. Вот сейчас говорят про лимит. Призывали отменить, теперь, видимо, оставят.

— Вы-то к чему склоняетесь?

— Ну вот за «Шериф» выходят в старте 11 заморских ребят. Выиграли у «Шахтера», да. В принципе, при отмене лимита такой вариант возможен в московских клубах. В Питере. А что делать, допустим, «Уралу»? Смогут ли они привезти нормальных легионеров из Европы, а не с берега Слоновой кости? Так что путь только один!

— Какой?

— Выращивать своих, увеличить зарплату детским тренерам. Чемпионат Советского Союза являлся малой Лигой чемпионов. Я не шучу. Конкуренция сумасшедшая. И были интернаты, которые растили своих игроков, понимаете? Ростовский, волгоградский...Да много всяких. Сейчас у каждого клуба своя академия. Так? Ну тогда выращивайте, воспитывайте, вкладывайте в это силы и средства. 145 миллионов человек в стране живет. А уже Дальний Восток отсекли, Сибирь... Некоторые с ума сходят, что им нужно лететь на матч в Хабаровск. А там что виноваты, что у нас огромная страна? Такие же люди. Зачем же их ущемлять?

Федун, продай «Спартак»? А вы найдете такого мазохиста, кто купит?

— После очередного поражения «Спартака» вновь пошли призывы — «Федун, продай клуб».

— Хм. Меня коробит другое. Женщина вмешивается в футбол... А все эти призывы продать клуб? Да где же они найдут такого же мазохиста, как Федун? Кто согласится содержать клуб, тратить немалые деньги и еще выслушивать про себя всякое? Вы думаете, он уйдет, а деньги вам оставит? Ну-ну. А сам как нищий пойдет вдоль берега Москва-реки, да... Интересно, как новые владельцы будут выплачивать первую зарплату? Хотелось бы на это посмотреть.

— Выходит, замкнутый круг?

— Да почему замкнутый? Просто Федуну нужно окружать себя нормальными людьми, которые разбираются в футболе. Помощники должны помогать, а не вредить. В свое время так поступал Гинер в ЦСКА. И это работало.

0:1 от «Челси» у нас уже расценивается как победа...

— «Зенит» достойно сыграл с «Челси»?

— Достойно проиграл, вы хотите сказать? Я этого понять не могу... Поражение — это поражение. А вы не думаете, что англичанам просто хватало 1:0 для победы?

— Вы так считаете?

— Если бы «Зенит» сравнял, «Челси» забил бы еще. Не допускаете такого варианта? Другое дело, получается, что для нас 0:1 в матче с «Челси» — уже расценивается как победа. Только англичане об этом еще не знают. Там другая система ценностей.

— Все настолько печально?

— Зато весело живем!

— Будете смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Ну какое это дерби? Заканчивайте уже. Что это за московская привычка?

— В смысле?

— Ну на каком месте сейчас ЦСКА и «Спартак»?

— На 8-м и 9-м.

— Ну вот. Это лидеры что ли? Так что отвыкайте, москвичи (смеется). Ваши дерби закончились. Середняки. Скоро в Питере будут биться «Зенит» и местное «Динамо» (смеется). Туда все переместилось. Скорее «Зенит» против «Сочи» — сейчас дерби.

— А что не так с ЦСКА?

— Гинер уже не управляет клубом в полной мере. Вот вам и весь ответ.

— Следите за успехами Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде»?

— А вот вам неплохой пример. Да, команда попала в премьер-лигу скорее даже не по спортивному принципу, а так как есть хороший стадион. Слышал, что там были финансовые проблемы. Ну ничего — собрали ребят, и таким составом сейчас стоят выше и «Спартака», и ЦСКА. Это вам к вопросу о дерби. И ведь в «Нижнем» не миллионеры играют. А Кержаков показывает, что как тренер он готов расти и учиться. Отнимает очки у москвичей. И интервью, кстати, хорошие дает.