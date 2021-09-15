Мнение обозревателя «СЭ».

«Зенит», исходя из его объективных возможностей на фоне «Челси», понравился. Очень организованно оборонялся, а Дмитрий Чистяков, несмотря на упущенного за спину Ромелу Лукаку в голевом эпизоде (но как же там вырезал подачу Сесар Аспиликуэта!), просто прыгнул выше головы. 2-2 по ударам в створ — показательное соотношение.

Ни на одном отрезке матча у действующего победителя Лиги чемпионов не было тотального доминирования. Схема Сергея Семака с тремя центральными защитниками, один из которых — Вильмар Барриос, сработала. Колумбиец, прилетевший в Лондон в день матча, вообще, кроме одного эпизода, сыграл на чужой позиции на топ-уровне.

Уступаем на выезде с минимальным счетом действующему победителю Лиги чемпионов УЕФА. #ЧелсиЗенит pic.twitter.com/kHPQp38sgW — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021

Были и намеки на контригру. Не порадовал, правда, Сердар Азмун, от которого в перспективных ситуациях в штрафной мяч пару раз недопустимо отскочил. Зато приятно смотрелось, как бразильцы выходили в контратаки. Вот что все-таки значит техническое оснащение. А Далер Кузяев давал обалденный объем работы — что тоже нужно. Очень хорош был в воротах и Станислав Крицюк.

Не понравились только двое — Вендел и Алексей Сутормин. Бразилец нередко играл по-раздолбайски и терял мячи, второму — просто не дано. Но «Зенит» не выглядел посторонним на таком уровне. Если бы Артем Дзюба в том эпизоде сравнял, это не выглядело бы чудом, упавшим с неба. Да, еще Малкома в игре было намного меньше, чем должно быть. И чем позволяет его нынешняя форма.

Думал, что в последние полчаса «Зенит» здорово просядет из-за намного более скромной скамейки (в этом смысле правило пяти замен — в пользу фаворитов, и у питерцев есть ровно то же преимущество в РПЛ), но и этого не произошло. Более того, лучшие свои моменты гости создали именно в это время.

Это поражение даже немножко обидное. Хотя, скажи перед игрой — 1:0 в пользу «Челси», это показалось бы вполне приличным результатом на фоне прошлогодней ЛЧ. Можно сколько угодно говорить, что синие на полную не включались, — мы говорим о том, что было, а не о том, что могло быть. Надеюсь, в следующих матчах «Зенит» будет играть не хуже.