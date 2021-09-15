Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» потерпел обидное поражение, хотя до игры 0:1 казались приличным результатом. Рабинер — о матче с «Челси»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 10:40
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Артем Дзюба борется за мяч с Маркосом Алонсо. Фото Reuters
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Артем Дзюба борется за мяч с Маркосом Алонсо. Фото Reuters
Теги:
Мнение обозревателя «СЭ».
Челси — Зенит
14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Ромелу Лукаку празднует гол в&nbsp;ворота питерского клуба.Злой гений россиян Лукаку: удар бельгийца принес «Челси» победу над «Зенитом»

«Зенит», исходя из его объективных возможностей на фоне «Челси», понравился. Очень организованно оборонялся, а Дмитрий Чистяков, несмотря на упущенного за спину Ромелу Лукаку в голевом эпизоде (но как же там вырезал подачу Сесар Аспиликуэта!), просто прыгнул выше головы. 2-2 по ударам в створ — показательное соотношение.

Ни на одном отрезке матча у действующего победителя Лиги чемпионов не было тотального доминирования. Схема Сергея Семака с тремя центральными защитниками, один из которых — Вильмар Барриос, сработала. Колумбиец, прилетевший в Лондон в день матча, вообще, кроме одного эпизода, сыграл на чужой позиции на топ-уровне.

Были и намеки на контригру. Не порадовал, правда, Сердар Азмун, от которого в перспективных ситуациях в штрафной мяч пару раз недопустимо отскочил. Зато приятно смотрелось, как бразильцы выходили в контратаки. Вот что все-таки значит техническое оснащение. А Далер Кузяев давал обалденный объем работы — что тоже нужно. Очень хорош был в воротах и Станислав Крицюк.

14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Ромелу Лукаку забивает гол в&nbsp;ворота питерского клуба.«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл

Не понравились только двое — Вендел и Алексей Сутормин. Бразилец нередко играл по-раздолбайски и терял мячи, второму — просто не дано. Но «Зенит» не выглядел посторонним на таком уровне. Если бы Артем Дзюба в том эпизоде сравнял, это не выглядело бы чудом, упавшим с неба. Да, еще Малкома в игре было намного меньше, чем должно быть. И чем позволяет его нынешняя форма.

Думал, что в последние полчаса «Зенит» здорово просядет из-за намного более скромной скамейки (в этом смысле правило пяти замен — в пользу фаворитов, и у питерцев есть ровно то же преимущество в РПЛ), но и этого не произошло. Более того, лучшие свои моменты гости создали именно в это время.

Болельщик &laquo;Челси&raquo; на&nbsp;игре лондонского клуба в&nbsp;Лиге чемпионов с &laquo;Зенитом&raquo;.

Это поражение даже немножко обидное. Хотя, скажи перед игрой — 1:0 в пользу «Челси», это показалось бы вполне приличным результатом на фоне прошлогодней ЛЧ. Можно сколько угодно говорить, что синие на полную не включались, — мы говорим о том, что было, а не о том, что могло быть. Надеюсь, в следующих матчах «Зенит» будет играть не хуже.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спектакль абсурда с ужасной развязкой. Шесть лет китайского клуба в КХЛ — коту под хвост
Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
Какие дополнительные выплаты положены всем пенсионерам
На Украине убили старушку, подкармливавшую бродячих собак
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры