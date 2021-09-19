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Глушаков забил уже шесть голов. Он точно пригодился бы «Спартаку»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 13:45
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Играет как в лучшие годы.
Сергей Пиняев (&laquo;Крылья&raquo;), Гамид Агаларов (&laquo;Уфа&raquo;) и&nbsp;Артем Соколов (&laquo;Химки&raquo;).Агаларов — лучший бомбардир, Пиняев и Соколов — первые ассисты. Молодежь атакует РПЛ!

Еще и трети чемпионата не прошло, а уже столько сюрпризов! И один из главных — бомбардирская гонка, где много неожиданных имен. Лидирует молодое открытие из «Уфы» Агаларов, у которого восемь мячей в восьми турах. А следом за ним — Смолов и Глушаков, забившие по шесть голов.

Присутствие Глушакова удивляет больше всего. Экс-капитана «Спартака» списали со счетов, но он, похоже, переживает вторую молодость. Играет практически как в свои лучшие годы.

Глушаков дает приличный объем, как принято говорить про игроков его амплуа. Напомню, что в январе Денису исполнится 35 лет, но он успевает и в обороне, и в атаке. Статистика подтверждает визуальные впечатления. Ветеран входит в число лучших полузащитников РПЛ по количеству перехватов (1,5), выносам мяча из собственной штрафной (1,5) и ключевым передачам (1,3). Кроме того, Глушаков бьет по воротам чаще, чем кто-либо другой на его позиции, — в среднем 3,5 попытки за матч.

На счету Дениса уже шесть забитых мячей. Последний раз он показывал такую результативность в сезоне-2016/2017 — том самом, чемпионском для «Спартака». Тогда Глушаков в 25 матчах забил 8 голов. Пока он идет даже с заметным опережением этого графика.

Да, трижды Денис отличился с пенальти, но их тоже надо реализовать. При этом «Спартаку» он забил со штрафного, а «Уфе» и «Рубину» — после включений из глубины поля.

Глушаков неоднократно говорил о том, что мечтает вернуться в сборную России. Там Дениса не было больше трех лет: последний матч случился в марте 2018 года в преддверии домашнего чемпионата мира (против Бразилии, 0:3).

«Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной. Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура», — заявил Глушаков «СЭ» после назначения Карпина.

Новый главный тренер сборной уже дал понять, что для него нет авторитетов и в команду может попасть любой футболист. Главное — хорошо играть в своем клубе. Что и делает Глушаков.

Но если в сборной даже после травмы Зобнина еще есть Баринов, Кузяев, Головин, Фомин, Мухин, то своему бывшему клубу — «Спартаку» — Денис пригодился бы точно. У красно-белых большие проблемы в центре поля: с учетом травмы Зобнина, там осталось всего двое игроков — Умяров и Хендрикс. Катастрофически мало, тем более что красно-белые играют еще и в Лиге Европы.

Конечно, возвращение Глушакова в «Спартак» маловероятно. Но картины бы он явно не испортил — потому что хуже, по сути, некуда.

По своей натуре Глушаков — лидер. В чемпионском для «Спартака» сезоне он руководил командой, вел ее за собой. Именно такого игрока не хватает сейчас красно-белым.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

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ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Николай Егорычев все материалы автора

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