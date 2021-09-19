Глушаков забил уже шесть голов. Он точно пригодился бы «Спартаку»
Еще и трети чемпионата не прошло, а уже столько сюрпризов! И один из главных — бомбардирская гонка, где много неожиданных имен. Лидирует молодое открытие из «Уфы» Агаларов, у которого восемь мячей в восьми турах. А следом за ним — Смолов и Глушаков, забившие по шесть голов.
Присутствие Глушакова удивляет больше всего. Экс-капитана «Спартака» списали со счетов, но он, похоже, переживает вторую молодость. Играет практически как в свои лучшие годы.
Глушаков дает приличный объем, как принято говорить про игроков его амплуа. Напомню, что в январе Денису исполнится 35 лет, но он успевает и в обороне, и в атаке. Статистика подтверждает визуальные впечатления. Ветеран входит в число лучших полузащитников РПЛ по количеству перехватов (1,5), выносам мяча из собственной штрафной (1,5) и ключевым передачам (1,3). Кроме того, Глушаков бьет по воротам чаще, чем кто-либо другой на его позиции, — в среднем 3,5 попытки за матч.
На счету Дениса уже шесть забитых мячей. Последний раз он показывал такую результативность в сезоне-2016/2017 — том самом, чемпионском для «Спартака». Тогда Глушаков в 25 матчах забил 8 голов. Пока он идет даже с заметным опережением этого графика.
Да, трижды Денис отличился с пенальти, но их тоже надо реализовать. При этом «Спартаку» он забил со штрафного, а «Уфе» и «Рубину» — после включений из глубины поля.
Глушаков неоднократно говорил о том, что мечтает вернуться в сборную России. Там Дениса не было больше трех лет: последний матч случился в марте 2018 года в преддверии домашнего чемпионата мира (против Бразилии, 0:3).
«Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной. Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура», — заявил Глушаков «СЭ» после назначения Карпина.
Новый главный тренер сборной уже дал понять, что для него нет авторитетов и в команду может попасть любой футболист. Главное — хорошо играть в своем клубе. Что и делает Глушаков.
Но если в сборной даже после травмы Зобнина еще есть Баринов, Кузяев, Головин, Фомин, Мухин, то своему бывшему клубу — «Спартаку» — Денис пригодился бы точно. У красно-белых большие проблемы в центре поля: с учетом травмы Зобнина, там осталось всего двое игроков — Умяров и Хендрикс. Катастрофически мало, тем более что красно-белые играют еще и в Лиге Европы.
Конечно, возвращение Глушакова в «Спартак» маловероятно. Но картины бы он явно не испортил — потому что хуже, по сути, некуда.
По своей натуре Глушаков — лидер. В чемпионском для «Спартака» сезоне он руководил командой, вел ее за собой. Именно такого игрока не хватает сейчас красно-белым.
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