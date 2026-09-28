Дуглас Аугусто: «Если честно, я не видел ни одного матча Сперцяна в Саудовской Аравии»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто в разговоре с «СЭ» заявил, что пока не смотрел ни одного матча Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии.

С лета 2026 года Сперцян играет за «Аль-Ахли». До перехода в саудовский клуб Сперцян выступал за «Краснодар».

«Если честно, я пока не посмотрел ни одного матча Эдо в Саудовской Аравии. Сперцян — замечательный футболист, и хороший друг. Хочу пожелать ему всего наилучшего там», — сказал Аугусто «СЭ».

На счету Сперцяна 11 матчей за «Аль-Ахли», в которых он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.

(Радченко Кирилл)

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