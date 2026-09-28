Агент Чистякова о ситуации с зарплатой в «Ростове»: «Долги еще есть пока»

Агент защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе из Ростова-на-Дону.

«Долги еще есть пока. Была ли информация о том, когда закроют долг? Не обсуждали этот вопрос. Что касается самого Димы, он тренируется уже в общей группе, восстановился после травмы. Нужно набрать форму и все будет хорошо», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что спортивный директор «Ростова» Андрей Рудаков заявил, что клуб закроет все долги перед игроками до 30 сентября.

После 9 туров РПЛ желто-синие занимают 12 строчку в таблице чемпионата России, набрав 8 очков.

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