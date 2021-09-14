«При лимите играют русские, которые не заслуживают места на поле, но имеют паспорт». Острое интервью Филимонова

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов — о Гильерме, сборной России и реформах РПЛ.

Споры о необходимости реформирования российского футбола не утихают уже который месяц. Проект Hypercube до сих пор не объединил болельщиков, футболистов, тренеров и менеджеров нашего футбола. Может, голландцы не могут найти правильный подход и подобрать нужные слова? А может, реформы действительно являются мертворожденными? Корреспондент «СЭ» побывал на Кубке Легенд, где пообщался с бывшим вратарем «Спартака» Александром Филимоновым о старте нового сезона РПЛ, сборной России и лимите на легионеров.

Еврокубки, Гильерме, старт нового сезона РПЛ

— Есть ли шансы у российских команд показать себя в этом году в еврокубках?

— Будем надеяться, что-то изменится к лучшему, но пока предпосылок к этому не видно. Мы даже не уверены, что у нас будет столько же команд в еврокубках в будущем. Нам бы сейчас не опуститься еще ниже в рейтинге УЕФА. Хотя это все сиюминутные вещи, а нужно думать немного глубже.

— Как оцените старт нового сезона РПЛ?

— Меня радует, что Гильерме уже который матч стоит на ноль. Я еще и в прошлом сезоне отмечал, что он в 14 играх не пропускал. Для меня это серьезное достижение. Честно говоря, если бы было какое-то голосование, то я бы проголосовал за вызов Гильерме в сборную России на Евро-2020. Но тренерский штаб решил иначе.

— У вас тогда возникли вопросы к Станиславу Черчесову, ведь Гильерме был признан лучшим вратарем сезона?

— Нет. Если бы мое мнение что-то решало, то можно задавать вопросы. Но тренерский штаб определяет игру, состав и все сопутствующие вещи. Я здесь рассуждаю как болельщик, а не человек, который определяет что-то.

— Сейчас Гильерме находится на пике формы?

— Я не думаю, что он на пике. Пик — это какое-то одномоментное состояние. Здесь правильнее говорить, что он стабильно хорошо играет и показывает высокий уровень. Эта стабильность выглядит не как пик. Если мы говорим в таких терминах, то это скорее высокое плато.

Евро-2020, Станислав Черчесов, Валерий Карпин

— Вы можете описать игру сборной России на Евро-2020 одним словом?

— Одним словом это невозможно описать.

— Тогда как бы вы оценили игру нашей сборной на чемпионате Европы?

— Это уровень нашего футбола, вот вам четыре слова.

— Что вы имеете в виду?

- Таков уровень российского футбола. Мы не способны выйти из группы, которую называли проходимой. Говорили, что наша группа недостаточно сильная, а в других соперники мощнее. Считали, что мы должны проходить дальше. Однако на самом деле уровень нашего футбола таков, что мы не способны выйти из группы с Данией и невнятной Бельгией.

— Победили же Финляндию...

— Да, победили, 1:0. Но это не говорит о том, что мы показали уровень футбола, который был выше, чем финский.

— В таких условиях отставка Черчесова выглядит логичной?

— Не могу говорить, что она логична. Если бы было условие, что Черчесов будет отправлен в отставку в случае плохого результата на Евро-2020, то это одна ситуация. А если они даже не думали об этом, то все действия выглядят нелогично. Приняли решение очень быстро, впопыхах.

— Вы увидели разницу между командами Карпина и Черчесова?

— Глобально — нет. Только в каких-то нюансах. Больше молодых ребят, больше дебютантов, больше эмоций. Но это не говорит об уровне футбола. Скорее это сиюминутное ощущение. Пока на основе трех отборочных матчей нельзя сделать выводы.

— Уже второй тренер сборной говорит, что игрокам не хватает интенсивности. Что это значит?

— Уровень футбола в стране такой, что игроки не способны показывать высокий темп все 90 минут. В Европе все быстрее, интенсивнее. Матчи в европейских чемпионатах выглядят более напряженными.

Реформы, лимит

— Реформы, которые были предложены РПЛ, могут изменить ситуацию?

— Никто не знает, как эти реформы будут выглядеть. Все изменения — это просто косметические меры. Это не какое-то серьезное реформирование.

— Почему косметика, если полностью меняется система игры чемпионата?

— Это не изменит сути того, что происходит у нас в футболе. Все глубинные проблемы заложены у нас в детско-юношеском футболе. Все об этом говорят, но никто не хочет глубоко копаться.

— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Понимаете, все делается с благими намерениями, но есть выражение: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это все косметические меры. Лимиты, системы игры... Что угодно можно делать с нашим футболом, но если российские футболисты не будут сильнее средних легионеров, то у нас останется все на том же уровне.

— Почему изменение лимита — это косметическая мера? Ведь при его отсутствии на поле мы можем не увидеть российских игроков.

— Вот именно, вы сами об этом говорите. Неизвестно, будут ли российские игроки выходить на поле. В мое время при отсутствии лимита было много команд, где не было легионеров. Например, «Спартак», «Алания», «Динамо», ЦСКА. В 90-е годы не было лимита, но и легионеров не было.

— Может, это связано с отсутствием финансовых возможностей у команд? В начале 2000-х, когда у «Динамо» появились деньги, на поле выходили одни португальцы.

— Как не было денег? Были деньги у команд! Дело не в наличии или отсутствии лимита. Это руководители захотели пригласить португальцев. Сделали на них ставку и поняли, что она не работает. И начали делать другие вещи. При лимите играют русские, которые не заслуживают, но имеют паспорт и занимают место.