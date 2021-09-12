Дзюба провел лучший матч в сезоне. Пора обратно в сборную?

Интересно, что думает по этому поводу Карпин.

После сентябрьских матчей к сборной России осталось много вопросов. Один из них, пусть и не самый очевидный, — отсутствие Артема Дзюбы.

Без него обновленная сборная забила всего по два мяча в ворота Кипра и Мальты. Очень, очень мало. И Валерию Карпину тут же припомнили невызов Дзюбы — а может, все-таки стоило дать ему шанс?

Но Дзюба не попал в сборную заслуженно. Бросалось в глаза, что Артем на старте сезона находился не в лучшем состоянии. Лишь в одном из семи матчей (с учетом Суперкубка) он провел на поле все 90 минут. При этом Дзюба не забивал и отдал всего две результативные передачи.

Недавно Миодраг Божович, который работал с Дзюбой в «Ростове» и тульском «Арсенале», сказал: «У Артема черная полоса, но она может его замотивировать еще сильнее. Ведь чем больше у Дзюбы врагов, тем лучше он себя чувствует и сильнее им доказывает».

Скорее всего, Божович прав. Однако Дзюбе была нужна не только мотивация, но и передышка. Причем как физическая, так и моральная: последний год у него выдался крайне напряженным. Противостояния с болельщиками, утекшее в интернет пикантное видео, неудачный Евро, где капитану сборной пришлось тянуть трудную ношу.

Сейчас фокус внимания с Дзюбы ушел, а двухнедельный перерыв явно пошел ему на пользу. После него Артем провел лучший матч в сезоне.

Он вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой — впервые в сезоне. Капитаном сине-бело-голубых по ходу нынешнего чемпионата был Деян Ловрен, но в игре против «Ахмата» он остался на скамейке запасных. Наверняка хорват получит повязку обратно, когда вернется в стартовый состав.

Дзюба привычно много боролся за мяч. На его счету 24 единоборства — больше, чем у кого-либо в матче. При этом у Артема не так много выигранных единоборств — всего 33%, хотя в среднем по сезону он выходил победителем в 47% эпизодов.

Куда лучше Дзюба комбинировал со своими партнерами. Уже на 9-й минуте он отдал голевую передачу на Вендела. Открывшись в чужой штрафной, Артем грамотно оценил ситуацию и покатил мяч назад, где бразильца никто не держал.

Дзюба отдал пять ключевых передач, что является лучшим показателем среди всех участников матча.

Артем провел на поле все 90 минут, подтвердив, что набирает физическую форму. Под конец игры он оформил еще один ассист, элегантно сыграв в стенку с Малкомом. Теперь у Дзюбы три голевые передачи — больше в РПЛ только у Рифата Жемалетдинова (5).

Дзюба понемногу приходит в себя, хотя еще есть куда стремиться. Скажем, форвард достаточно много ошибался — на его счету 11 потерь. Столько же у нападающего грозненцев Мохамеда Конате. Но наверняка куда больше расстроило Артема, что он не забил — голов в этом сезоне на его счету так и нет. В игре с «Ахматом» нападающий как минимум дважды мог отличиться, но подвела реализация.

Статистика Артема Дзюбы в матче против «Ахмата». Фото «СЭ»

«Для того чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб», — заявил Карпин, объясняя свое решение не вызывать Дзюбу. Интересно, получит ли Артем шанс в октябрьских матчах?