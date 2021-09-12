Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба провел лучший матч в сезоне. Пора обратно в сборную?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:15
Артем Дзюба (в центре) с Венделом (№8) и Дугласом Сантосом. Фото ФК «Зенит» Статистика Артема Дзюбы в матче против «Ахмата». Фото «СЭ»
Артем Дзюба (в центре) с Венделом (№8) и Дугласом Сантосом. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Интересно, что думает по этому поводу Карпин.
Артем Дзюба (справа) против Ризвана Уциева в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (3:1) 11&nbsp;сентября в&nbsp;Санкт-Петербурге.«Как сборная может обойтись без такого Дзюбы?» Орлов — о победе «Зенита», матче с «Челси» и Карпине

После сентябрьских матчей к сборной России осталось много вопросов. Один из них, пусть и не самый очевидный, — отсутствие Артема Дзюбы.

Без него обновленная сборная забила всего по два мяча в ворота Кипра и Мальты. Очень, очень мало. И Валерию Карпину тут же припомнили невызов Дзюбы — а может, все-таки стоило дать ему шанс?

Но Дзюба не попал в сборную заслуженно. Бросалось в глаза, что Артем на старте сезона находился не в лучшем состоянии. Лишь в одном из семи матчей (с учетом Суперкубка) он провел на поле все 90 минут. При этом Дзюба не забивал и отдал всего две результативные передачи.

Недавно Миодраг Божович, который работал с Дзюбой в «Ростове» и тульском «Арсенале», сказал: «У Артема черная полоса, но она может его замотивировать еще сильнее. Ведь чем больше у Дзюбы врагов, тем лучше он себя чувствует и сильнее им доказывает».

Скорее всего, Божович прав. Однако Дзюбе была нужна не только мотивация, но и передышка. Причем как физическая, так и моральная: последний год у него выдался крайне напряженным. Противостояния с болельщиками, утекшее в интернет пикантное видео, неудачный Евро, где капитану сборной пришлось тянуть трудную ношу.

Сейчас фокус внимания с Дзюбы ушел, а двухнедельный перерыв явно пошел ему на пользу. После него Артем провел лучший матч в сезоне.

11&nbsp;сентября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Малком.«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

Он вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой — впервые в сезоне. Капитаном сине-бело-голубых по ходу нынешнего чемпионата был Деян Ловрен, но в игре против «Ахмата» он остался на скамейке запасных. Наверняка хорват получит повязку обратно, когда вернется в стартовый состав.

Дзюба привычно много боролся за мяч. На его счету 24 единоборства — больше, чем у кого-либо в матче. При этом у Артема не так много выигранных единоборств — всего 33%, хотя в среднем по сезону он выходил победителем в 47% эпизодов.

Куда лучше Дзюба комбинировал со своими партнерами. Уже на 9-й минуте он отдал голевую передачу на Вендела. Открывшись в чужой штрафной, Артем грамотно оценил ситуацию и покатил мяч назад, где бразильца никто не держал.

Дзюба отдал пять ключевых передач, что является лучшим показателем среди всех участников матча.

Артем провел на поле все 90 минут, подтвердив, что набирает физическую форму. Под конец игры он оформил еще один ассист, элегантно сыграв в стенку с Малкомом. Теперь у Дзюбы три голевые передачи — больше в РПЛ только у Рифата Жемалетдинова (5).

Дзюба понемногу приходит в себя, хотя еще есть куда стремиться. Скажем, форвард достаточно много ошибался — на его счету 11 потерь. Столько же у нападающего грозненцев Мохамеда Конате. Но наверняка куда больше расстроило Артема, что он не забил — голов в этом сезоне на его счету так и нет. В игре с «Ахматом» нападающий как минимум дважды мог отличиться, но подвела реализация.

Статистика Артема Дзюбы в матче против «Ахмата». Фото "СЭ"
Статистика Артема Дзюбы в матче против «Ахмата». Фото «СЭ»

«Для того чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб», — заявил Карпин, объясняя свое решение не вызывать Дзюбу. Интересно, получит ли Артем шанс в октябрьских матчах?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
Умер звезда «Глухаря» и «Следа» Владимир Яковлев
В посольстве РФ прокомментировали задержание россиянина в Праге
Мера отчаяния: дексаметазон при COVID-19 поможет лишь тяжелым больным
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
53
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр