«Спартаку» нужен серьезный менеджер типа Рангника. Только так красно-белые могут выйти из кризиса

Хороший спортивный директор — залог успеха.

В «Спартаке», как обычно, неспокойно. Однако все бури не отменяют необходимости некоторых кадровых решений. В частности, назначения спортивного директора. Должность является вакантной уже месяц, с момента ухода Дмитрия Попова.

Некоторое время назад коллеги с Чемпионат.com сообщили о кандидате на этот пост — это сотрудник селекционной службы «ПСЖ» Лука Каттани. К слову, в Telegram-канале «КБ Телега» информация о возможном приходе в «Спартак» этого специалиста появлялась еще в ноябре 2020-го. Каттани рассматривался на пост спортивного директора красно-белого клуба летом 2020-го, но тогдашний генеральный директор Шамиль Газизов выбрал на эту должность Наримана Акавова.

Про Каттани нужно сказать коротко: он в свое время работал в «Палермо» у безумного Маурицио Дзампарини, куда привозил Пауло Дибалу и Франко Васкеса, а еще продавал Хавьера Пасторе в «ПСЖ». Потом случился небольшой период работы в «Челси» и, наконец, Париж, где итальянец трудится до сих пор. По моей информации, Зарема Салихова и Каттани знакомы.

Но даже если это все не более чем слухи, то интересно подумать, а кто вообще нужен «Спартаку» на должность спортивного директора?

В идеале это человек, который определяет концепцию развития всего спортивного сегмента клуба, начиная от основы и заканчивая молодежными командами. На нем, разумеется, лежит ответственность за подбор тренера, селекционную работу (трансферы на «вход» и «выход»), эффективность работы клубной вертикали, то есть прохождение игрока от молодежной команды до основного состава.

Естественно, такой человек должен самостоятельно вести внутриклубную кадровую политику, то есть подбирать руководителей академии, селекционного отдела, следить за финансовым fair play и при этом добиваться системности всех изложенных процессов. Другими словами, трансферов вроде Гуса Тила, которого якобы предложили Леониду Федуну сторонние люди, быть не должно.

«Спартак» прямо сейчас нуждается в структуризации работы по всем направлениям, которые входят в зону ответственности спортивного директора: здесь и написание концепции, и определение эффективности второй команды, и корректировка молодежной вертикали, и ведение плановой селекционной работы.

«Спартаку» следует определиться с игровой моделью и долгосрочными целями, к которым стремится клуб. Это сложно сделать с учетом постоянной ротации кадров в спортивном блоке, но попросту необходимо. А то выходит, что руководство красно-белых очень сильно походит на пилота самолета, выпускающего управляемую ракету, у которой непрерывно корректируются координаты. В итоге ни одна из целей не поражена, а боеголовка пропадает в глубинах Мирового океана.

Поэтому в задачи спортивного директора обязательно нужно включить определение футбольного облика команды. В этом смысле отличный восточноевропейский пример — донецкий «Шахтер», где много лет есть понятный рисунок игры, благодаря которому менеджмент имеет четкое представление о кандидатах на пост главного тренера (их отслеживают сильно заранее) и типаже футболистов, способных усилить команду.

Именно поэтому у донецкого клуба очень эффективная политика во всех отношениях, которая создает максимально комфортные условия для работы. Примерно как в японском офисе. Отсюда — стабильные спортивные достижения.

Еще одним условием достижения результата станет личность самого менеджера. Уверен, что это должен быть принципиальный человек с безупречной репутацией и авторитетом. Например, как Ральф Рангник или Луиш Кампуш. Люди, которые сразу очертят круг своих полномочий, внутрь которого никого не запустят. Даже акционера.

Ведь часто бывало так, что Леонид Федун вроде бы давал кому-то порулить, причем отдавал красно-белые вожжи публично, но при первых сложностях забирал обратно и через какое-то время отдавал уже другим. Вот такие движения стоит исключить. И только серьезный специалист с мировым именем поможет «Спартаку» избежать волчьих метаний. Кстати, Каттани, скорее всего, так не сможет.

Впрочем, по словам пресс-секретаря «Спартака» Дмитрия Зеленова, у клуба есть несколько кандидатов. Что ж, посмотрим. Это, как всегда в контексте «Спартака», очень интересно.