«Есть понимание, за счет чего побеждать Усика». Лидеры сборной России по боксу — после золота ЧЕ

Интервью с Давидом Суровым и Вячеславом Рогозиным.

Давид Суров и Вячеслав Рогозин стали чемпионами Европы в Софии, но прошли к золоту по-разному. Суров в категории свыше 90 кг последовательно победил поляка Оскара Сафаряна (4:1), армянина Давита Чалояна (5:0) и австрийца Ахмеда Хагага (5:0), а в самом сложном бою турнира одолел в финале англичанина Дамара Томаса раздельным решением судей — 3:2.

Рогозин в весе до 55 кг провел пять поединков и два завершил досрочно. В стартовом бою он остановил словака Тибора Катону во втором раунде, затем единогласными решениями прошел испанца Рафаэля Лосано и поляка Николаса Павлика, а в полуфинале уже в первом раунде нокаутировал азербайджанца Амина Маммадзаду. В решающем поединке россиянин уверенно победил англичанина Абдулрахмана Бертона — 5:0.

После турнира Суров и Рогозин поговорили с «СЭ» о планах на Олимпиаду-2028 и профессиональный бокс, Александре Усике и Наойе Иноуэ, а также рассказали о вещах, далеких от ринга, — аниме, татуировках и необычных планах на будущее.

Суров: «Моих габаритов для победы над Усиком хватило бы»

— Давид, поздравляю с победой. Довольно непростой получился поединок, первая, как ты сказал, сечка. Какие выводы сделал после этого боя?

— Еще раз повторюсь: соперник стилистически неудобный, поэтому выбрали такую манеру бокса. Думаю, не получилось бы вытянуть его на себя, встретить, как получалось в прошлых боях. Какие выводы? Надо прибавлять.

— Какие у тебя планы на профессиональный бокс? Когда планируешь провести поединок?

— Пока никаких предложений не поступало. Как поступят — так сразу. А пока ближайшая цель — Олимпийские игры 2028 года. Это главный любительский турнир в мире, будем к нему готовиться.

Давид Суров. Фото Федерация бокса России

— Сейчас Александр Усик, наверное, самый сильный боксер в супертяжелом весе. Есть ли кто-то, кто способен навязать ему конкуренцию?

— При должной подготовке, думаю, сейчас конкурентов нет. Хотя это супертяжелый вес, каждый удар решает. Главное — не пропустить. Но раз он не пропустил за такое большое количество времени, значит, думаю, и дальше не пропустит.

— Есть понимание, за счет чего можно побеждать Усика, переигрывать его?

— Есть. Давление. Если у тебя достаточно хорошие габариты. Хотя даже если не очень хорошие, в принципе просто давление в течение 12 раундов.

— Твоих габаритов хватило бы?

— Моих хватило бы.

— Насколько я знаю, ты долго не хотел заводить страницу в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), но все-таки завел. С чем связан выбор такого никнейма — davidsurov_alpha_mega_samets?

— Страницу я завел давно, когда мне было лет 16. Тогда и выбрал такой псевдоним, потому что считаю, что я альфа-мега-самец и никнейм должен соответствовать.

— В описании профиля у тебя написано «холост». Это такой сигнал?

— Нет, это просто фраза из «Крутого учителя Онидзуки». Там герой говорит, что ему 22 года и он холост. Поэтому решил добавить это себе в описание.

— А на аватарке тоже герой из этого аниме?

— Нет, это уже другое аниме — «Золотой парень».

— Назови топ-3 любимых аниме.

— Наверное, «Золотой парень», «Крутой учитель Онидзука» и «Первый шаг». А вообще очень много таких, которые я сейчас сразу просто не вспомню.

Вячеслав Рогозин. Фото Федерация бокса России

Рогозин: «Иноуэ был в нокдаунах от левого бокового, а это мой лучший удар»

— Вячеслав, поздравляю с победой. Довольно уверенно все прошло. Как сам оценишь свое выступление на чемпионате Европы?

— Думаю, я достойно выступил. Показал высокий уровень. Сам смотрел свои поединки, даже кайфовал, когда все получалось. Конечно, есть много ошибок, над которыми стоит работать. Я не буду говорить о них в интервью, но мы с тренером знаем, что нужно исправлять. Некоторые ошибки тянутся уже очень долго. Но, несмотря на это, думаю, виден мой прогресс от турнира к турниру. Если взять начало года, я выступал на Кубке России. Думаю, сейчас уже прибавил, начали проходить такие тяжелые удары, которые оказывают негативные последствия на моих соперников. Над этим надо дальше работать и еще больше это развивать.

— Ты на пресс-конференции рассказывал о настрое Дмитрия Карманова на бой. А сам как настраиваешься? Есть какие-то мысли о том, как именно будешь боксировать с соперником?

— Я всегда очень досконально изучаю своих соперников. Сейчас все довольно просто: пишешь фамилию соперника в YouTube, и выходит много видео. У кого-то было пять, у кого-то десять — я смотрел, как они боксируют на турнирах. Никуда ничего не записываю, отдельно ничего не отмечаю, у меня все сохраняется в голове. Я смотрю и на подсознательном уровне как-то все это изучаю. И чем больше смотрю своего соперника, тем больше у меня появляется уверенности в том, что я выиграю.

— Планируешь переходить в профессиональный бокс? Мне кажется, многие этого ждут.

— Конечно, у меня есть мечта боксировать в профессионалах. Но в первую очередь нужно, так скажем, разобраться с любительским боксом, выиграть Олимпийские игры. С таким хорошим бэкграундом переход в профессионалы будет намного легче, уже можно будет боксировать за звание чемпиона мира.

— Перед чемпионатом мира ты рассказывал, что в случае победы набьешь татуировку. В итоге занял второе место и не набил. Сейчас выиграл чемпионат Европы. Будешь набивать татуировку? Если да, то какую?

— У меня сейчас нет знакомых тату-мастеров, так что пишите: я открыт, готов поработать. У меня нет такого, что я заранее выбираю определенный рисунок. Прихожу, и уже на месте, в зависимости от того, как себя чувствую в тот день, мы выбираем какой-то рисунок и работаем.

Вячеслав Рогозин. Фото Федерация бокса России

— То есть конкретных образов сейчас в голове нет?

— Нет. Мне надо именно посидеть, желательно с мастером, подумать, повыбирать. Есть только примерные места, где я хотел бы сделать татуировку. А конкретных узоров пока вообще нет. Хотелось бы, чтобы их нарисовали специально под меня.

— Какие места, например?

— Мне больше нравятся закрытые места на теле. Мало ли, еще пойду в банк работать (смеется).

— Чемпион в твоей весовой категории в профессионалах — Наоя Иноуэ. Видишь у себя какие-то качества, которые есть у него?

— Думаю, определенно это жесткость. Он жестко работает, и я жестко работаю. Несмотря на то что это маленький вес, все равно получается работать в силовой манере, ломать своих соперников. Думаю, это наша схожая черта.

— А понимаешь, за счет чего можно обыгрывать Иноуэ?

— Да, думаю, у него тоже есть дыры в работе. Он не один раз был в нокдауне. И был, кстати, в нокдаунах от левого бокового. Это мой самый лучший удар в арсенале, так что, думаю, на самом деле у меня есть шансы с ним отбоксировать. Но я еще не тороплюсь, а ему уже надо торопиться. Он уже не такой молодой, как раньше. Надеюсь, даст бог, все равно получится встретиться с ним в ринге и отобрать у него пояса.