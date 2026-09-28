В «Локомотиве» заявили о поддержке Галактионова: «Клуб не ведет переговоров ни с одним из специалистов»

«Локомотив» опубликовал заявление по поводу будущего главного тренера Михаила Галактионова. В клубе отметили, что не ведут переговоров о замене специалиста.

«Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждет его возвращения», — говорится в заявлении клуба.

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» 13 ноября 2022 года. В декабре 2025-го клуб продлил с ним соглашение до конца 2028 года.

В РПЛ-2026/27 команда набрала 7 очков после 9 туров и занимает 14-е место. Первую победу в сезоне «Локомотив» одержал 6 сентября, обыграв «Балтику» (1:0); до этого серия без побед во всех турнирах достигла 10 матчей.

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