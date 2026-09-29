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«Нефтехимик» — один из лидеров КХЛ на старте сезона 2026/27: чемпион сентября или новый фаворит лиги

Чемпион сентября или новый фаворит? Скромный «Нефтехимик» — один из лидеров КХЛ

Артур Хайруллин
Обозреватель
Хоккеисты «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»
Команда Игоря Гришина выиграла два матча за два дня и идет в таблице рядом с топ-клубами.

В истории КХЛ кто только не лидировал в первый месяц регулярного чемпионата. Захаживали на первую строчку и оставшийся в истории «Витязь», и проводивший первый сезон в Санкт-Петербурге «Шанхай», и «Амур» Ханну Йортикки, и многие другие андердоги. Сейчас в топ-2 Восточной конференции входит «Нефтехимик», который обладает одним из самых скромных бюджетов в лиге. Вот только временное ли это явление?

Большинство лидеров «Востока» испытывают серьезные проблемы. В «Автомобилисте» многочисленные звезды только притираются друг к другу и главному тренеру Алексею Кудашову, в «Авангарде» целая эпидемия травм, а в «Магнитке» — внутренние конфликты. Традиционно неспешно начинает «Ак Барс», который к тому же летом потерял намного больше, чем приобрел. Пока радует игра «Салавата Юлаева», но стоит чуть просесть Ремпалу и Вязовому (а спады неизбежны), как у уфимцев наверняка начнутся проблемы. И в такой ситуации шансы «Нефтехимика» занять место как можно выше заметно вырастают.

Игорь Гришин.«Как можно играть в хоккей и при этом не наносить хиты?» Игорь Гришин — о сезоне «Нефтехимика»

Конечно, опрометчиво делать далекоидущие выводы на основании трех недель сезона, но игра нижнекамцев действительно оставляет шикарное впечатление. Команду Игоря Гришина не смутил даже перенос матча в Астане, из-за которого в течение суток нижнекамцам пришлось сыграть дважды и совершить между играми перелет из столицы Казахстана во Владивосток. Причем если в первом периоде матча с «Адмиралом» они выглядели сонными, то затем переломили ход игры и забрали два очка.

Стиль игры «Нефтехимика» хорошо известен всем еще с прошлого сезона — команда играет в атакующий хоккей с акцентом на контроль шайбы и постоянное движение в чужой зоне с передачами на свободное место. Можно проводить аналогии с «Северсталью» Андрея Козырева, но в обороне нижнекамцы играют жестче. По средней результативности «Нефтехимик» — второй в лиге с 3,7 заброшенной шайбы за матч. Это показатель, с которым закончила прошлую регулярку «Магнитка», ставшая самой забивающей командой в истории лиги.

Если в прошлом сезоне игра нижнекамцев во многом зависела от ударной тройки Жафяров — Митякин — Белозеров, то сейчас в команде много лидеров. Выдал отличный отрезок, а затем чуть притих новичок Тянулин, но после этого качественные матчи провел другой новобранец Петунин. Митякина в первой тройке заменил Иван Николишин — сработала и эта замена. Добавили энергии команде летние новички Андрейченко и Артемьев, заметно прогрессирует местный воспитанник Соколов, пока не слишком заметен, но адаптируется и не проваливается американский защитник Ловелл.

Лука Профака.Канадец отказался играть в Нижнекамске. «Динамо», ЦСКА и «Нефтехимику» пришлось делать тройной обмен

В свою пользу сумели обернуть в Нижнекамске и летний демарш канадского защитника Луки Профаки, который отказался играть за клуб после атаки БПЛА на город. У «Динамо» «Нефтехимик» получил сразу двух защитников — белоруса Еременко и молодого Кола, которые уже приносят пользу команде. А ведь помимо них была еще и денежная компенсация.

Единственный провальный матч «Нефтехимика» был в Магнитогорске (2:6), но перед той игрой команду сразил вирус — не сыграли защитники Пастухов, Хайруллин, нападающие Хоружев, Тянулин, а многие хоккеисты чувствовали себя неважно. В остальном же нижнекамцы очень стабильны.

По моей информации, в «Нефтехимике» рассматривали вариант усиления центральной оси атаки, но теперь уже не кажется, что оно необходимо. Почти со всеми подписаниями и обменами в Нижнекамске попали в точку, а учитывая ограниченные ресурсы клуба, это очень важно — ошибаться никак нельзя. В некоторых топ-клубах количество работников в офисе превосходит нижнекамское в разы, но в «Нефтехимике» научились выжимать максимум из возможностей. И потихоньку приучают к тому, что к ним нужно относиться со всей серьезностью.

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КХЛ
ХК Нефтехимик
Игорь Гришин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Сибирь 11 3 8 8
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