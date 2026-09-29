Чемпион сентября или новый фаворит? Скромный «Нефтехимик» — один из лидеров КХЛ

Команда Игоря Гришина выиграла два матча за два дня и идет в таблице рядом с топ-клубами.

В истории КХЛ кто только не лидировал в первый месяц регулярного чемпионата. Захаживали на первую строчку и оставшийся в истории «Витязь», и проводивший первый сезон в Санкт-Петербурге «Шанхай», и «Амур» Ханну Йортикки, и многие другие андердоги. Сейчас в топ-2 Восточной конференции входит «Нефтехимик», который обладает одним из самых скромных бюджетов в лиге. Вот только временное ли это явление?

Большинство лидеров «Востока» испытывают серьезные проблемы. В «Автомобилисте» многочисленные звезды только притираются друг к другу и главному тренеру Алексею Кудашову, в «Авангарде» целая эпидемия травм, а в «Магнитке» — внутренние конфликты. Традиционно неспешно начинает «Ак Барс», который к тому же летом потерял намного больше, чем приобрел. Пока радует игра «Салавата Юлаева», но стоит чуть просесть Ремпалу и Вязовому (а спады неизбежны), как у уфимцев наверняка начнутся проблемы. И в такой ситуации шансы «Нефтехимика» занять место как можно выше заметно вырастают.

Конечно, опрометчиво делать далекоидущие выводы на основании трех недель сезона, но игра нижнекамцев действительно оставляет шикарное впечатление. Команду Игоря Гришина не смутил даже перенос матча в Астане, из-за которого в течение суток нижнекамцам пришлось сыграть дважды и совершить между играми перелет из столицы Казахстана во Владивосток. Причем если в первом периоде матча с «Адмиралом» они выглядели сонными, то затем переломили ход игры и забрали два очка.

Стиль игры «Нефтехимика» хорошо известен всем еще с прошлого сезона — команда играет в атакующий хоккей с акцентом на контроль шайбы и постоянное движение в чужой зоне с передачами на свободное место. Можно проводить аналогии с «Северсталью» Андрея Козырева, но в обороне нижнекамцы играют жестче. По средней результативности «Нефтехимик» — второй в лиге с 3,7 заброшенной шайбы за матч. Это показатель, с которым закончила прошлую регулярку «Магнитка», ставшая самой забивающей командой в истории лиги.

Если в прошлом сезоне игра нижнекамцев во многом зависела от ударной тройки Жафяров — Митякин — Белозеров, то сейчас в команде много лидеров. Выдал отличный отрезок, а затем чуть притих новичок Тянулин, но после этого качественные матчи провел другой новобранец Петунин. Митякина в первой тройке заменил Иван Николишин — сработала и эта замена. Добавили энергии команде летние новички Андрейченко и Артемьев, заметно прогрессирует местный воспитанник Соколов, пока не слишком заметен, но адаптируется и не проваливается американский защитник Ловелл.

В свою пользу сумели обернуть в Нижнекамске и летний демарш канадского защитника Луки Профаки, который отказался играть за клуб после атаки БПЛА на город. У «Динамо» «Нефтехимик» получил сразу двух защитников — белоруса Еременко и молодого Кола, которые уже приносят пользу команде. А ведь помимо них была еще и денежная компенсация.

Единственный провальный матч «Нефтехимика» был в Магнитогорске (2:6), но перед той игрой команду сразил вирус — не сыграли защитники Пастухов, Хайруллин, нападающие Хоружев, Тянулин, а многие хоккеисты чувствовали себя неважно. В остальном же нижнекамцы очень стабильны.

По моей информации, в «Нефтехимике» рассматривали вариант усиления центральной оси атаки, но теперь уже не кажется, что оно необходимо. Почти со всеми подписаниями и обменами в Нижнекамске попали в точку, а учитывая ограниченные ресурсы клуба, это очень важно — ошибаться никак нельзя. В некоторых топ-клубах количество работников в офисе превосходит нижнекамское в разы, но в «Нефтехимике» научились выжимать максимум из возможностей. И потихоньку приучают к тому, что к ним нужно относиться со всей серьезностью.