Головин о возможном трансфере Батракова и Кисляка в «ПСЖ»: «Они бы были в обойме»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о том, смогли бы его партнеры по национальной команде Алексей Батраков и Матвей Кисляк заиграть в «ПСЖ».

В мае в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в приобретении Батракова и Кисляка.

— Писали, что «ПСЖ» интересовался Батраковым, потом — что клубу интересен и Кисляк. Они могли бы усилить такую команду?

— Я не знаю, насколько правильно говорить «усилить». Играли бы они там — не знаю. Играли бы они в «Монако» — тоже не знаю. Но точно не были бы игроками, которые пришли и от них нет пользы. 100 процентов не так. Они были бы в обойме, выходили бы на матчи, а дальше уже все зависело бы от них. Думаю, они точно достойны.

— Конкурентом Батракова по позиции был бы Витинья. Он на голову выше?

— Мы видели чемпионат мира: у Португалии была, наверное, лучшая полузащита — Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва. Вроде лучшие игроки мира, одна из лучших середин поля, а на чемпионате мира выглядели, мягко говоря, ужасно для своего уровня.

Поэтому сказать, что кто-то на голову выше, я бы не стал. Я много раз играл против «ПСЖ». Да, Витинья — топ-игрок, 100 процентов, но сейчас в футболе очень редко бывает, что ты видишь футболиста и понимаешь: он на порядок выше тебя и с ним невозможно что-то сделать. Таких, может быть, максимум двое в мире сейчас — Мбаппе и, думаю, Ямаль. Все остальные, в принципе, плюс-минус похожего уровня, — сказал Головин в интервью «РБ Спорт».

В августе Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах чемпионата Турции и отметился одной результативной передачей.

21-летний Кисляк выступает за ЦСКА. В сезоне-2026/27 он отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

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