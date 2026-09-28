Головин о возможном трансфере Батракова и Кисляка в «ПСЖ»: «Они бы были в обойме»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о том, смогли бы его партнеры по национальной команде Алексей Батраков и Матвей Кисляк заиграть в «ПСЖ».
В мае в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в приобретении Батракова и Кисляка.
— Писали, что «ПСЖ» интересовался Батраковым, потом — что клубу интересен и Кисляк. Они могли бы усилить такую команду?
— Я не знаю, насколько правильно говорить «усилить». Играли бы они там — не знаю. Играли бы они в «Монако» — тоже не знаю. Но точно не были бы игроками, которые пришли и от них нет пользы. 100 процентов не так. Они были бы в обойме, выходили бы на матчи, а дальше уже все зависело бы от них. Думаю, они точно достойны.
— Конкурентом Батракова по позиции был бы Витинья. Он на голову выше?
— Мы видели чемпионат мира: у Португалии была, наверное, лучшая полузащита — Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва. Вроде лучшие игроки мира, одна из лучших середин поля, а на чемпионате мира выглядели, мягко говоря, ужасно для своего уровня.
Поэтому сказать, что кто-то на голову выше, я бы не стал. Я много раз играл против «ПСЖ». Да, Витинья — топ-игрок, 100 процентов, но сейчас в футболе очень редко бывает, что ты видишь футболиста и понимаешь: он на порядок выше тебя и с ним невозможно что-то сделать. Таких, может быть, максимум двое в мире сейчас — Мбаппе и, думаю, Ямаль. Все остальные, в принципе, плюс-минус похожего уровня, — сказал Головин в интервью «РБ Спорт».
В августе Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах чемпионата Турции и отметился одной результативной передачей.
21-летний Кисляк выступает за ЦСКА. В сезоне-2026/27 он отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1