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Головин о возможном трансфере Батракова и Кисляка в «ПСЖ»: «Они бы были в обойме»

Сергей Филин

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о том, смогли бы его партнеры по национальной команде Алексей Батраков и Матвей Кисляк заиграть в «ПСЖ».

В мае в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в приобретении Батракова и Кисляка.

— Писали, что «ПСЖ» интересовался Батраковым, потом — что клубу интересен и Кисляк. Они могли бы усилить такую команду?

 — Я не знаю, насколько правильно говорить «усилить». Играли бы они там — не знаю. Играли бы они в «Монако» — тоже не знаю. Но точно не были бы игроками, которые пришли и от них нет пользы. 100 процентов не так. Они были бы в обойме, выходили бы на матчи, а дальше уже все зависело бы от них. Думаю, они точно достойны.

— Конкурентом Батракова по позиции был бы Витинья. Он на голову выше?

 — Мы видели чемпионат мира: у Португалии была, наверное, лучшая полузащита — Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва. Вроде лучшие игроки мира, одна из лучших середин поля, а на чемпионате мира выглядели, мягко говоря, ужасно для своего уровня.

Поэтому сказать, что кто-то на голову выше, я бы не стал. Я много раз играл против «ПСЖ». Да, Витинья — топ-игрок, 100 процентов, но сейчас в футболе очень редко бывает, что ты видишь футболиста и понимаешь: он на порядок выше тебя и с ним невозможно что-то сделать. Таких, может быть, максимум двое в мире сейчас — Мбаппе и, думаю, Ямаль. Все остальные, в принципе, плюс-минус похожего уровня, — сказал Головин в интервью «РБ Спорт».

В августе Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах чемпионата Турции и отметился одной результативной передачей.

21-летний Кисляк выступает за ЦСКА. В сезоне-2026/27 он отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

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Источник: «РБ Спорт»
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Александр Головин
Алексей Батраков
Матвей Кисляк
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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