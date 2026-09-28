Агкацев, Круговой и Литвинов стали финалистами премии «Джентльмен года» по итогам голосования болельщиков

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитник ЦСКА Данил Круговой и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов вошли в топ-3 претендентов на премию «Джентльмен года» — 2026 по итогам голосования болельщиков.

Агкацев набрал 35 процентов от общего числа голосов, Круговой — 24 процента, а Литвинов — 15 процентов.

В следующем этапе экспертное жюри, состоящее из известных тренеров, бывших футболистов и спортивных журналистов, выберет победителя.

Члены жюри будут оценивать кандидатов по нескольким критериям, включая честную игру, лидерские качества, вклад в популяризацию футбола и примеры позитивного влияния.

Премия «Джентльмен года» — старейшая в российском футболе. Она проводится «Комсомольской правдой» на протяжении 30 лет.

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