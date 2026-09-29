Источник: Альба возглавит «Родину», Онопко будет его помощником

Джонатан Альба принял повторное предложение «Родины» и на следующей неделе подпишет контракт с московским клубом, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что помогать 44-летнему испанскому специалисту будет тренерский штаб, работавший с ним в «Ростове», в том числе и Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк, который продолжит работу в «Ростове», и Михаил Осинов, покинувший донской клуб.

По информации источника, общая зарплата тренерского штаба Альбы составит около 850 тысяч евро в год.

24 сентября «Ростов» объявил об отставке Альбы, который был главным тренером команды с февраля 2025 года. «Родину» 21 сентября покинул его соотечественник Хуан Диас.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max