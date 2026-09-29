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Джонатан Альба возглавит «Родину», Онопко будет его помощником

Источник: Альба возглавит «Родину», Онопко будет его помощником

Алина Савинова

Джонатан Альба принял повторное предложение «Родины» и на следующей неделе подпишет контракт с московским клубом, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что помогать 44-летнему испанскому специалисту будет тренерский штаб, работавший с ним в «Ростове», в том числе и Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк, который продолжит работу в «Ростове», и Михаил Осинов, покинувший донской клуб.

По информации источника, общая зарплата тренерского штаба Альбы составит около 850 тысяч евро в год.

24 сентября «Ростов» объявил об отставке Альбы, который был главным тренером команды с февраля 2025 года. «Родину» 21 сентября покинул его соотечественник Хуан Диас.

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Источник: РБ Спорт
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Джонатан Альба
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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