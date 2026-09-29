Источник: Жедсон Фернандеш может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в «Трабзонспоре», сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб следит за ситуацией вокруг 27-летнего футболиста и поддерживает с ним контакт. «Трабзонспор» рассматривает возможность приобретения португальца в зимнее трансферное окно.

До перехода в «Спартак» Фернандеш выступал в чемпионате Турции за «Бешикташ». Московский клуб приобрел полузащитника летом 2025 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В этом сезоне Фернандеш провел восемь 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.