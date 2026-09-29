Карседо, Шварц, Игдисамов и Семак вошли в число номинантов на звание тренера сентября в РПЛ

РПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру месяца в чемпионате России по итогам сентября.

В сентябре команды провели в РПЛ по три матча. В число претендентов на приз лучшему тренеру вошли Хуан Карлос Карседо, «Спартак» (6 очков за 3 игры, 2-е место); Сандро Шварц, «Динамо» (9 очков, 3-е место); Дмитрий Игдисамов, ЦСКА (7 очков, 4-е место); Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 5-е место); Сергей Булатов, «Крылья Советов» (5 очков, 9-е место); Срджан Благоевич, «Акрон» (5 очков, 13-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования среди экспертов РПЛ, экспертов телеканала и болельщиков.

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