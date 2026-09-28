Слуцкий о Вагнере Лав: «Он в прекрасной форме, прирожденный бомбардир»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о форме бывшего нападающего армейцев Вагнера Лав после завершения карьеры.

26 сентября в Москве состоялся прощальный матч бразильца, в котором сыграли команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав», которую возглавлял Слуцкий. Игра завершилась вничью — 3:3.

«Вагнер в прекрасной форме. Он забивал в любом состоянии всегда и везде. Это прирожденный бомбардир. Не знаю, сколько бы он забил сейчас в РПЛ. Но это прирожденный бомбардир», — сказал Слуцкий «СЭ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он выиграл с командой 14 трофеев: трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз в Кубке, четыре в Суперкубке и один раз стал обладателем Кубка УЕФА.

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