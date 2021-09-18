Ищем поводы для оптимизма.

В печальных трендах РПЛ хочется найти хоть что-то положительное. И в этом плане омоложение лиги не может не радовать.

Разрывает лигу Агаларов, который сегодня сделал дубль и вышел на чистое первое место в споре бомбардиров. 8 голов в 8 матчах — шикарная скорострельность. А ведь 21-летний форвард еще и в молодежной сборной России за две игры забил три мяча — один Испании, два — Мальте. Парень невероятно нацелен на ворота, что всегда оценивает фортуна — у нападающего залетают почти все удары.

Многие уже шутят, что в составе клуба-аутсайдера один Агаларов забил столько, сколько все звездные нападающие «Спартака» вместе взятые.

Жаль, его ровесник уроженец Ставрополя Сперцян из «Краснодара» уже выбрал сборную Армении. Как он накрутил четверых защитников перед голевой передачей на Реми Кабелла в сегодняшнем матче с «Ахматом»!

Но по меркам РПЛ Агаларов и Сперцян уже чуть ли не ветераны. Критерии поменялись. Десяток лет назад в молодежной сборной играли два-три человека с опытом выступлений в премьер-лиге, теперь же состав команды Михаила Галактионова (футболисты 2000 года рождения и младше) полностью состоит из таких.

Да и следующий созыв вполне вырисовывается. В нынешнем сезоне РПЛ на поле выходили уже 20 футболистов 2002-го и младше годов рождения!

Причем не так мало тех, кто играет заметную роль. Об Захаряне и Тюкавине мы говорим давно, они уже в первой сборной. Забивал за ЦСКА Яковлев, в стартовом составе «Ростова» выходили Лангович, Мелехин, Сухомлинов, «Краснодара» — Агкацев и Кривцов, «Зенита» — Кравцов, который еще и в Лиге чемпионов против «Челси» успел поиграть.

А в минувшем туре проявили себя многообещающие воспитанники «Чертаново», сделав первые результативные передачи в РПЛ. 18-летний Соколов, появившись в стартовом составе «Химок», ассистировал Глушакову и заработал пенальти, перед этим красиво обыграв соперника. 16-летний Пиняев отдал голевой пас Сарвели, который довел счет до 4:2 в пользу «Крыльев».

Понятно, что отчасти ставка на молодежь связана с падением уровня РПЛ. В годы подъема нашего чемпионата тем же Захаряну и Тюкавину было бы в тысячу раз сложнее выйти из-за спин Кураньи, Вальбуэна или Воронина, это же касается и всех остальных талантливых ребят. Но отъезд звезд дает куда больше шансов молодежи. И она ими пользуется, выигрывая конкуренцию у более опытных партнеров.

Получаемое игровое время должно позволить новому поколению быстрее прогрессировать. Возможно, это хоть как-то остановит падение российского футбола и он начнет выбираться из ямы. Очень бы этого хотелось.