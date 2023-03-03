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Прогнозы на спорт

3 марта, 17:15

«Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
«Спартак» почти не дарит очки командам из нижней части таблицы.

4 марта московский «Спартак» возобновит сезон РПЛ матчем против екатеринбургского «Урала». Встреча 18-го тура состоится в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

«Спартак» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Урала» — за 5.60 (14%).

Три из четырех предыдущих очных матчей завершились победами красно-белых с разницей минимум в два гола — Ф1(-1.5) идет за 2.55.

В среднем в играх с участием «Спартака» в РПЛ забивается 3.41 мяча, во встречах «Урала» — 2.88. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

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В последнем матче в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России Промес и компания забили четыре гола «Локомотиву». На то, что «Урал» пропустит минимум дважды, котировка — 1.60.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.30.

Хотя «Урал» проиграл москвичам оба предыдущих матча, екатеринбуржцы каждый раз подавали больше угловых. Победу гостей по корнерам можно взять за 4.10, хозяев — за 1.35.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 или 2:1 в пользу «Спартака» за 8.50.

«Спартак» — «Урал»: прогноз и анализ матча 18-го тура РПЛ 4 марта 2023 года

«Спартак» и «Урал» встретятся аж трижды за следующие 32 дня: один раз в РПЛ и еще два — в Кубке России. Это стало возможно благодаря успешному выступлению команд в 1/4 Кубка и последующему жребию. Москвичи в четвертьфинале Пути РПЛ расправились с «Локомотивом» (1:0 и 4:2), а екатеринбуржцы прошли «Ростов» (1:1 и 2:1).

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Красно-белые здорово выглядели в атаке даже без дисквалифицированных Соболева и Шамара. Промес и русская молодежь довольно легко вспарывали оборону «железнодорожников» и показали высокую реализацию — забили пять мячей девятью ударами в створ. Но в игре с «Уралом» забаненные футболисты вернутся в строй, а значит у Абаскаля будет еще больше опций в атаке.

Нужны ли они красно-белым — вопрос, потому что в последних встречах с екатеринбуржцами «Спартак» играл очень результативно: забил 13 мячей в пяти играх. Встреча первого круга завершилась триумфом москвичей 2:0, хотя счет мог быть крупнее — Помазун совершил девять сейвов. В этот раз Илье снова придется потрудиться.

Несмотря на предварительное преимущество хозяев не стоит забывать, что тот самый последний матч пришелся на самый кризисный для «Урала» период — в начале сезона «шмели» проиграли шесть раз в семи турах. Сейчас же команда выглядит значительно бодрее: занимает 10-е место в РПЛ в восьми очках от зоны стыков, а серия без поражений насчитывает уже 13 игр (девять побед и четыре ничьи).

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал»

С одной стороны, нельзя не отметить шикарную серию «Урала». С другой, на этом отрезке из топ-команд екатеринбуржцы встретились лишь с ЦСКА (победа по пенальти в Кубке) и «Ростовом» (две победы и ничья). Можно ли считать большой командой «Локомотив» образца первой половины сезона, каждый решает сам для себя (москвичей «Урал» обыграл 4:2 и сыграл вничью 2:2).

И все-таки нынешний «Спартак» наряду с «Зенитом» — команды хай-класса. У красно-белых лучший в РПЛ подбор встроенных в игру воспитанников, длинная скамейка и отлаженный футбол. До перерыва москвичи проиграли соперникам не из пятерки всего один матч — «Крыльям» в Кубке. Причем та встреча до сих пор вызывает вопросы — возможно, красно-белые отказались от борьбы, чтобы не пустить на второе место «Зенит» (что им в итоге удалось).

Поэтому вряд ли «Уралу» стоит рассчитывать на набранные очки в Москве. Все-таки в последних четырех очных матчах превосходство команды Абаскаля было очень серьезным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
16
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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