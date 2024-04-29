Хавбек «Крыльев» Витюгов: «Глупо в матчах с «Зенитом» или с «Краснодаром» лететь в атаку»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался об итогах матча 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Ничья с лидером — хороший результат, — приводит Metaratings.ru слова хавбека. — С другой стороны, наверное, мы все-таки больше расстроены, что не получилось победить. Но грех жаловаться. В конце сезона посмотрим в таблицу и подсчитаем очки. Чем выше по итогам этого сезона мы будем, тем для нас лучше. Естественно, все в таблицу смотрим, но каких-то громких слов сейчас говорить не хочется. Глупо в матчах с «Зенитом» или с «Краснодаром» лететь в атаку. Зная уровень исполнителей у соперника, где-то больше играли от обороны».

«Крылья» с 40 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.