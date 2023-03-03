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3 марта, 15:10

«Спартак» против Гончаренко — снова интрига. Рабинер о возобновлении РПЛ и интервью Дзюбы

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль, Артем Дзюба и Виктор Гончаренко.
Гильермо Абаскаль, Артем Дзюба и Виктор Гончаренко.
Александр Соболев в матче «Урал» — «Спартак».
Фото Global Look Press
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Игнатов и Наир Тикнизян
Михаил Игнатов и Наир Тикнизян.
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press
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Обозреватель «СЭ» — перед 18-м туром РПЛ.

109 дней

109 дней — такого зимнего перерыва наш футбол не знал с первой половины нулевых, когда в России не было ни современных стадионов, ни качественных полей, а чемпионат проводился по системе «весна — осень». Но даже при старой системе с 2005 года играть стали до последних дней ноября — теперь же закончили 13-го, оставив на двадцатые числа лишь два кубковых тура. Пусть они и запомнятся не столько футболом, сколько эпической дракой игроков «Зенита» и «Спартака» в формате «команда на команду», от которой на моих глазах в Катаре обалдел даже Деян Ловрен. Тогда еще капитан «Зенита», а теперь — защитник «Лиона», стабильно играющий в основе девятого на сегодня клуба лиги 1.

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Чемпионат мира в ноябре-декабре, конечно, круто сбил календарь многих национальных первенств. России — тоже, поскольку у нас давно уже играют до середины декабря, и целый месяц, таким образом, из обычного графика выпал. И все же хорошо, что сразу после ЧМ-2022 не пришлось возвращаться к рабочим будням РПЛ. После невероятного финала Аргентина — Франция сделать это было бы психологически непросто. Эффектные картинки с лицами Месси, Мбаппе и других героев Катара еще долго не позволяли бы сосредоточиться на собственном футболе.

Теперь же возвращение к нему дается легко и непринужденно. Такие огненные матчи, как обе кубковые встречи «Спартака» с «Локомотивом», прекрасно разогревают аудиторию. Вот только грустно, что будет она теперь в основном телевизионной. Расширение зоны действия Fan ID на всю РПЛ скажется на посещаемости матчей. В Санкт-Петербурге, чтобы стимулировать болельщиков оформлять паспорт болельщика, на игре «Зенит» — «Пари НН» даже разыграют автомобиль — подобное, помню, практиковалось в конце 80-х — начале 90-х (например, в Душанбе на матче чемпионата СССР-90 между «Памиром» и «Спартаком»).

Александр Соболев в матче "Урал" - "Спартак".
Фото Global Look Press

«Спартак» и «Урал» — две команды «в огне», у «Ростова» с «Локо» все иначе

Лидеры — «Зенит», «Спартак» и «Ростов» — дружно начнут вторую часть чемпионата с домашних матчей. Два из которых, за исключением «Зенит» — «Пари НН» (в нем все-таки есть безусловный фаворит, чемпион страны), относятся к категории самых интересных в туре.

«Спартак» и «Урал» выиграли соответственно у «Локомотива» и «Ростова» свои двухматчевые противостояния в Пути РПЛ Кубка России, вышли в полуфинал — и подходят к возобновлению чемпионата и очному матчу на «Открытие Арене» в прекрасном настроении. Команда Гильермо Абаскаля подтвердила все впечатления, которые произвела на публику и в первой части первенства, и на предсезонном турнире в ОАЭ. Даже без дисквалифицированных на кубковые матчи Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона «Спартак» выглядел совершенно не по-зимнему, словно ни в какой отпуск и не уходил.

Желтая карточка от&nbsp;судьи Сергея Иванова. «Спартак» — «Локомотив»: ЭСК нашла одну ошибку. Но ее мнение мало что значит — завтра оно может измениться

В среду ЭСК РФС вынесла сбалансированный и ожидаемый вердикт по спорным решениям арбитра Сергея Иванова в ответном матче «Спартак» — «Локомотив». Гол Романа Зобнина (точнее, правильность борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном) экспертно-судейская комиссия забраковала, в то же время поддержав судью по двум другим эпизодам — с неназначением пенальти в конце первого тайма на Антоне Миранчуке при контакте с Даниилом Хлусевичем и назначением — в конце второго за игру рукой в штрафной «Локо».

Михаил Игнатов и Наир Тикнизян
Михаил Игнатов и Наир Тикнизян.
Александр Ступников, «Спартак», Фото Global Look Press

Как и прежде, считаю, что Иванов поступил по-футбольному и по-европейски, сочтя борьбу Игнатова с Тикнизяном не выходящей за рамки правил — но и тогда написал, что понял бы и противоположное решение. Иванов рассудил так, ЭСК — иначе. Например, за два дня до московского дерби было лондонское, «Тоттенхэм» — «Челси». Угловой, скидка Эрика Дайера, замыкание Харри Кейна на дальней штанге. Но на повторе было видно, что при скидке Дайер конкретно оперся на плечи Мэйсону Маунту. В сто раз более явный фол, чем у Игнатова. Но никакого свистка, никакой мучительной паузы на ВАР. Гол, 2:0, концовка игры — то есть шансов у «Челси» не остается. Но синие даже не жаловались — поставили мяч на центр и продолжили играть. Потому что это Англия, а в Англии — мужская игра.

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В любом случае ни о каком «убийстве» «Локо» и говорить не приходится. Одно решение, по которому мнения множества экспертов также разделились примерно пополам, — например, уважаемый рефери Алексей Николаев, у которого никогда не было скверной репутации, считает, что Иванов поступил правильно.

В общем, нормальная, рабочая футбольная история. В этой игре и ее правилах всегда была куча серых зон и яростных споров — верно решил судья или нет. Так и здесь. Но это совсем не тот случай, когда одну команду цинично «закопали».

«Урал», напомню, в последних семи турах одержал пять побед при двух ничьих и разности мячей 16-9. Команда Виктора Гончаренко была самой «горячей» в концовке первой части турнира, и кубковым успехом против третьего места в сегодняшней таблице РПЛ лишь укрепила то впечатление. Когда два клуба подходят к встрече друг с другом в отличном состоянии, это сулит интереснейшее зрелище. А недавнее откровенное интервью Гончаренко, пожалуй, впервые по-настоящему раскрывшее его как личность, сказало мне и о том, что белорусский тренер находится в очень хорошем эмоциональном состоянии.

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«Ростов» — «Локомотив» — другая история. Здесь у обеих сторон хватает проблем. У хозяев что-то засбоило зимой — последнее место на предсезонном турнире в Эмиратах, проигрыш «Уралу» на Кубок. Ясно, что опыта у Валерия Карпина уже более чем достаточно, чтобы найти выход, — но не стоит забывать и о том, что весенние отрезки у него порой откровенно не складывались. Чтобы переломить ситуацию, домашний выигрыш у «Локомотива» стал бы чрезвычайно своевременным. Шесть очков отрыва от делящих четвертое-пятое места «Динамо» и ЦСКА — гандикап, конечно, солидный, но, глядя на нынешнюю форму тех же армейцев, если начать терять очки направо и налево — оглянуться не успеешь, как они настигнут.

У «Локомотива» же вообще нет права на ошибки. Шесть очков отставания от «Пари НН», то есть от 12-го места, исключающего всякие стыки, требуют от железнодорожников выигрывать все. И можно сколько угодно говорить о том, что команда Михаила Галактионова далеко не безнадежно провела оба кубковых матча со «Спартаком» (если не считать первого тайма первой встречи), но в конце концов и тот и другой проиграла.

Форвард "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Форвард «Локо» по-прежнему находится в дзюбоцентричном мире

И тут самое время коснуться нашумевшего интервью Артема Дзюбы Нобелю Артустамяну. Новоиспеченный форвард «Локомотива» открыл рот и вызвал очередную волну мощного хейта раньше, чем сделал что-то для своей новой команды. Это, боюсь, его стратегическая ошибка. Сначала надо сделать, потом говорить. Особенно ему, чей язык — заведомый враг, хотя сам он, конечно, так не считает. Не удивлюсь, если такое интервью ему аукнется и «Локомотив» станет для него «Аданой» — 2.

Когда-то писатель Джордж Оруэлл изобрел термин «двоемыслие». И вот смотрите, как он реализуется даже в футбольных рассуждениях Дзюбы. Вот он сетует на то, что Сергей Семак не поговорил с ним перед уходом Артема из команды, «потому что Сергей Богданович не любит неудобных разговоров». И тут же рассказывает, как сам не снял трубку при звонке Григория Иванова, потому что «уважает людей» и не хотел говорить президенту «Урала», что он не будет играть в Екатеринбурге.

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И так же к Андрею Талалаеву он не хотел приехать и пообщаться лично, о чем просил тренер, ибо «не понимает, откуда такой гонор на последнем месте». А у вас, Артем, откуда такой гонор после скамейки в «Адане» и четырехмесячного поиска нового клуба? Из прошлого? Так вспомните афоризм вашего же любимого тренера Миодрага Божовича, что в футболе, как в сексе, нужно быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был когда-то. Эта система образов должна быть вам, Артем, близка.

Даже плотно посидев на турецкой скамейке, Дзюба до сих пор пребывает в плену иллюзий, что им имеют право интересоваться, а он — рассматривать только предложения топ-клубов. Рассуждает категориями «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Даже не «Краснодара», не говоря о «Пари НН» и «Торпедо», куда его не взяли. Он еще, похоже, забивает на ЧМ-2018, и ему 30, а не 35. Как показало интервью, он по-прежнему пребывает в дзюбоцентричном мире, в котором он все еще большой игрок и весь российский футбол крутится вокруг него.

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Дзюба, кажется, классический случай, о каких когда-то высказался Валерий Лобановский. По мысли мэтра, футболист в карьере проходит три стадии — когда только играет, когда играет и говорит и когда только говорит. И задача тренера и клуба — избавиться от него, как только он из второй стадии перешел в третью.

По-моему, Дзюба как раз перешел в третью фазу, и как раз в это время «Зенит» и не продлил с ним контракт. «Локомотив» рассудит.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
64
93
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«Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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