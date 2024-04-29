Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Не исключаю, что Адиев продолжит совмещать посты»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о будущем главного тренера Магомеда Адиева в команде.

«У нас есть договоренности с руководителем федерации футбола Казахстана, — цитирует «РБ Спорт» Айдамирова. — Сядем и будем общаться. Не исключаю, [что Адиев и дальше будет совмещать посты]. Сейчас все договоренности реализовываются, а дальше будем обсуждать»

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт с грозненским клубом до конца сезона. Адиев совмещает работу в клубе и сборной Казахстана.