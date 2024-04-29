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Мусаев – о ничьей с «Крыльями: «Сейчас нужно остыть, остается четыре финала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Хороший матч с обеих сторон. До 65-й минуты, когда играли в равных составах, была напряженная игра. У нас было несколько возможностей, чтобы забить. У соперника тоже они были.

После удаления нам было тяжело. Соперник имел два-три момента, попал в штангу, перекладину. Но мы все равно старались идти вперед и забить гол. Двоякое впечатление, первыми 65-ю минутами я доволен, но глупое удаление в концовке чуть-чуть смазало.

Молодцы, что отстояли одно очко, это все равно плюс. Идем дальше. Сейчас нужно остыть, проанализировать, остается четыре финала», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 50 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» также 50 баллов, но петербуржцы опережают команду Мусаева по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Спартак – Локомотив
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 1 : 0
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Балтика – ЦСКА
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Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
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Рубин – Урал
 - : -
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