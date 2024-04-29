Агент Гарсия назвал неэтичным разговор о возможном уходе бразильцев из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев «Зенита» Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана, высказался о возможности ухода своих клиентов из петербургского клуба летом.

«Говорить сейчас об уходе неэтично. «Зенит» борется за чемпионский титул. Я уважаю «Зенит», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

«Зенит» после 26 туров чемпионата России набрал 50 очков — столько же у «Краснодара», на 3 очка отстает «Динамо».