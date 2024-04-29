Агент Гарсия назвал неэтичным разговор о возможном уходе бразильцев из «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев «Зенита» Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана, высказался о возможности ухода своих клиентов из петербургского клуба летом.
«Говорить сейчас об уходе неэтично. «Зенит» борется за чемпионский титул. Я уважаю «Зенит», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.
«Зенит» после 26 туров чемпионата России набрал 50 очков — столько же у «Краснодара», на 3 очка отстает «Динамо».
Источник: sportsdaily.ru
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|
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|50
|
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|8
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|
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|
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|41
|
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|
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|
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|
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|
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|5
|14
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|26
|
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|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
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|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
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|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
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28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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