«Сочи» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Факела» огласили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 29 апреля, на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Рудаков, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Якимов, Квеквескири, Моцпан, Аппаев.

Встреча начнется в 17.30 мск.