Агент Сафонов оценил игру Тюкавина в этом сезоне

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Нападающий забил победный мяч в матче 26-го тура против «Зенита» (1:0).

«Костя забил породистый гол, сделал свою работу. Хороший гол, он мог еще и забивать. Костя всегда выходит заряженным на каждую игру. В этом сезоне он показывает отличную игру. Собака лает, караван идет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».