Радослав Батак: «Отказал бы «Спартаку»

Черногорский тренер Радослав Батак заявил, что вряд ли согласился бы работать в «Спартаке». В России он известен по выступлениям за «Динамо» во время карьеры футболиста.

«Я болею за «Динамо». Не могу сказать на 100 процентов, но скорее всего, я бы отказал «Спартаку», — приводит «РБ Спорт» слова Батака. — Для меня в России только одна команда — «Динамо». И было бы неудобно, если бы я возглавил «Спартак»

46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички», «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».