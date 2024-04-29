Дмитрий Булыкин: «Краснодар» пока не готов стать чемпионом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин критически оценил игру «Краснодара» в матче против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Мне непонятно, почему «Краснодар» в который раз не хочет вернуться на первое место, — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина. — «Зенит» делает все для этого, но «быки» не пользуются этим шансом. Может, пока не готовы. Чемпионами так никогда не стать — нужен характер. Но что радует, интрига будет самого последнего тура. Все еще может быть. Для болельщиков это очень здорово».

После 26 матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков, «Динамо» отстает на 3 очка.