Тигиев назвал Маурисио самым странным игроком «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев в интервью Sport24 назвал самого странного футболиста красно-белых.

— Какой коллектив был в том «Спартаке»?

— Офигенный. Русские, легионеры — все друг с другом общались, атмосфера в команде была топовой. Единственное, защитник Маурисио был каким-то странным. Ходил вечно сам по себе. Казалось, что он какой-то злой чувак. На тренировке мог спокойно влететь двумя ногами сзади. Для меня это было дико. Не говорю, что он плохой, просто со стороны его поведение вызывало вопросы.

28-летний Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-гозащитник стал выступать в медиафутболе.