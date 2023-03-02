«Наполи» — «Лацио»: Хвича, Осимхен и Иммобиле не знают, что такое скучные матчи
Лидер чемпионата Италии «Наполи» в матче 25-го тура встретится с топ-соперником — «Лацио», который борется за попадание в Лигу чемпионов. Игра пройдет на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают неаполитанцев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.62, это около 61% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 5.57 (17%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за меньшие 4.18 (22%).
В матче первого круга команда Лучано Спаллетти выиграла 2:1. «Наполи» в противостоянии с «Лацио» идет на серии из четырех побед подряд, а в последних 10 очных встречах добился успеха восемь раз. Поставить на то, что в предстоящей игре римляне не уступят, можно за 2.38.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное преимущество «адзурри»:
• победа хозяев 1:0 идет за 6.96;
• успех «Наполи» 2:0 — за 7.36;
• ничья 1:1 — за 7.50.
Противостояние команд достаточно результативное — в семи из последних 10 матчей во всех турнирах соперники на двоих заколачивали минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.99.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.92, «обе забьют — нет» идет за 1.89.
«Наполи» — «Лацио»: прогноз и анализ матча серии А 3 марта 2023 года
Неаполитанцы проводят мощнейший сезон: лидируют в серии А и к 25-м туру оторвались от второго места на 18 очков. За 24 игры команда Спаллетти набрала 65 баллов — в среднем 2.71 за игру. Она практически не ошибается: дважды сыграла вничью и один раз уступила. Все остальные матчи «адзурри» выиграли.
Неаполитанцы забили больше всех (58) и пропустили меньше всех (15) голов в чемпионате. В атаке команды правят Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия: нигериец заколотил 21 мяч во всех турнирах, а в серии А отличается уже на протяжении восьми туров. За это время он дважды оформил по дублю. Грузин же оформил 27 результативных действий (12+15) за 26 игр во всех соревнованиях, в чемпионате он сделал 10+11 за 20 матчей.
«Адзурри» в среднем за игру серии А забивают 2.41 гола, а меньше двух мячей за матч в этом чемпионате оформили лишь пять раз. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.73. ИТМ1 (1.5) — за 2.13.
Римляне тоже проводят неплохой сезон: борются за Лигу чемпионов и отстают от второго места всего на два очка. «Орлы» в чемпионате отличаются не так часто: в среднем 1.67 раза за игру, а главный бомбардир команды последних лет Чиро Иммобиле в этом сезоне оформил пока только 11 голов во всех турнирах.
Также римляне — третьи по игре в обороне в серии А, лучше обороняются только «Наполи» и «Ювентус». За 24 тура они пропустили 19 мячей и 13 раз сыграли на ноль. «Лацио» не пропустил в двух последних играх чемпионата против «Салернитаны» (2:0) и «Сампдории» (1:0).
Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года
Команды в этом сезоне показывают яркую игру в атаке и находятся в топ-5 серии А по результативности: «Наполи» в среднем за матч забивает 2.41 гола, «Лацио» — 1.67. Вдобавок соперники практически не допускают игр без забитых мячей: неаполитанцы в чемпионате только дважды не забили ни одного гола, а у римлян набралось четыре таких матча. К тому же в трех из последних четырех очных встреч отличались обе команды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2