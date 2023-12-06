Абаскаль, и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»
Абаскалененавистники — отбой. Ваш поход если не закончен, то точно приостановлен. По моей информации — как минимум до конца этого сезона. Правда, тут нужно сразу оговориться — при условии, что «Спартак» не выдаст какую-то дичь вроде 0:3 дома в последнем матче 2023 года с «Крыльями» или серии из, условно, трех поражений подряд после возобновления чемпионата.
Да, у болельщиков, ветеранов, экспертов и журналистов накопилось множество вопросов к испанцу. Здесь и напряженные отношения с ветеранами — прежде всего, вспоминаем Джикию и Соболева. И постоянная ротация стартового состава, кажущаяся со стороны чрезмерной и поэтому неуместной. И нервные срывы типа последнего — после провокации Бериши в Грозном. И абсолютная, миллионнопроцентная уверенность в своих решениях — «если я все верно рассчитал на основании состояния игроков, полученного с помощью современной аппаратуры, и по научным выкладкам определил тактику, но команда уступила, то виноваты футболисты, судьи, погода (список можно продолжить на свой вкус), но только не я сам». Таких «и» можно при желании найти еще кучу.
Но судьбу Гильермо определяют не те самые болельщики, ветераны, эксперты и журналисты — совет директоров красно-белых. А в нем, по моим данным, сложилось такое коллективное мнение: в Абаскале видят перспективу, человек старается ставить интересный, зрелищный футбол и, самое главное, при нем создается грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка. Речь о Литвинове, Пруцеве, Игнатове, Хлусевиче, Денисове, Умярове. Плюс есть совсем юные Мелешин, Лайкин, Зорин (последний пока выступает в аренде в минском «Динамо»). Иными слова, в отличие от эпохи Леонида Федуна, руководители «Спартака» стараются оперировать не эмоциями (хотя при 0:3 от «Крыльев» их проявление в категорической форме, как уже написал, не исключено), а следовать выбранной стратегии.
И на данный момент испанец в качестве ее проводника тушинских боссов устраивает. Даже несмотря на то, что примерный график «Спартака» — две победы, одно поражение. В мире футбола говорят, что совет директоров списывает подобное на неустоявшуюся до конца игру, морально-психологические аспекты (это тоже одна из точек роста) и хочет посмотреть на кривую результатов по итогам сезона-2023/24. С холодной головой и без горячки. Кстати, почти так же активно народ обсуждает и фигуру спортивного директора Пола Эшуорта, но англичанин рассматривается в связке с главным тренером, и его договор, рассчитанный до сентября 2024 года, пока прерывать никто не собирается.
В пользу продолжения работы Абаскаля говорит и то, что все планы на зимнюю паузу — как по порядку подготовки, так и по трансферам — согласованы именно с ним. При этом внутри клуба, по моей информации, никто не то что не обсуждает отставку — такой вопрос не витает в офисе на Волоколамке даже в форме призрака.
Понятно, что огромной армии фанатов «Спартака» в первую очередь нужны победы, титулы и красивый футбол, но для неувольнения Гильермо есть и банальная экономическая причина. Размер компенсации при прекращении трудовых отношений по инициативе красно-белых в контракте 34-летнего специалиста, заключенном до лета 2025 года, не указан. В случае нежелания садиться за стол переговоров для обсуждения условий расставания механизм прост: сколько на момент теоретической отставки остается выплатить Абаскалю до конца соглашения, столько клуб отдает — и стороны жмут друг другу руки.
Так что шанс все исправить у Гильермо еще будет. Скорее всего, не один.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4