Праведный гнев Карпина, блеск от наказанного Галактионова, Личка включается в борьбу за золото. Рабинер — о 17-м туре

Обозреватель «СЭ» — об итогах 17-го тура РПЛ.

Кто сказал проводить матч ЦСКА — «Ростов»?

Ноябрь плавно перешел в декабрь, и неудивительно, что в РПЛ тема погоды снова доминирует. И лед, вопреки всем законам природы, горит синим пламенем. Словесным.

В предыдущем туре «Балтика» и вышедший в белой форме «Спартак» играли в Калининграде белым мячом на убеленном снежными сединами газоне посреди метели, и ни зги не было видно. За прошедшую неделю оранжевые мячи закупили, президент лиги Александр Алаев, что делает ему честь, публично покаялся, признал ошибку — и не клуба, а вверенного ему ведомства.

Не успел он этого сделать, как в жуткую метель прошел матч ЦСКА — «Ростов», и надо было видеть «снежного человека» Даниила Уткина, с заиндевевшими лицом и волосами дававшего флеш-интервью в перерыве, чтобы понимать, через что прошли команды.

Все это вызвало гневные комментарии Валерия Карпина, а потом на полчаса пришлось откладывать встречу «Локомотива» с «Зенитом». «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? — бушевал после проигранной армейцам встречи Карпин, совершенно не стесняясь в выражениях. — Назову это действом, а не как Галактионов, хотя лучше назвать как Галактионов. Это слово употребить. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря... Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал это решение?»

Итак, кто же он, этот «дебил и идиот» (эта лексика, надо полагать, даром Валерию Георгиевичу не пройдет)? Никто ответственность на себя брать не хочет. Сам же Карпин говорит, что президент лиги Алаев был за перенос матча. Одна из ключевых фигур РФС Максим Митрофанов — тоже. А судья Рафаэль Шафеев, со слов Карпина, сказал капитану «Ростова» Даниилу Глебову на поле, что решал не он.

Великолепная история, исчерпывающе характеризующая устройство нашего футбола. Никто не знает, кто принял решение о проведении матча. Все снимают с себя ответственность. Главный тренер сборной называет тех, кто это сделал, «дебилами и идиотами», но никто себя в дебилизме и идиотизме изобличать не хочет.

На мой взгляд, было бы правильно, если бы РФС и РПЛ сделали официальное заявление, где четко разъяснили, как все это стало возможным и кто в действительности распорядился играть, не поинтересовавшись мнением команд и дав команду (по версии Шафеева) судье.

Смотришь на эту ситуацию — и понимаешь, почему с такой стремительностью набирает популярность медиафутбол, где вообще открыто до степени полной распахнутости. В футболе же профессиональном — все с точностью до наоборот. Вот и идет отток, особенно среди юных болельщиков, которые смотрят то, что даже намного менее классно, но более весело.

Второй раз «Зенит» Семака обыгрывают дважды за один чемпионат

Единственный раз за пять с половиной сезонов Сергея Семака во главе «Зенита», когда сине-бело-голубые проиграли дважды за чемпионат одному и тому же сопернику, приключился в сезоне-2020/21, когда петербуржцев обыграл «Рубин» Леонида Слуцкого. Вы же помните феерический решающий сольный проход по чудовищному огороду в Казани в добавленное время тогда еще не динамовца, а рубиновца Дениса Макарова, признанный голом сезона.

В субботу красивая победа в Черкизове добавила к казанцам «Локомотив», причем и на «Газпром Арене», и на «РЖД Арене» команда Михаила Галактионова забила сопернику по три мяча. Чтобы «Зенит» получил шесть — давно такого не происходило.

Кстати, предпоследний случай двух побед над «Зенитом» в одном и том же первенстве тоже был в исполнении «Локо», только семинских времен — в золотом для него сезоне-2017/18 и в золотом матче предпоследнего тура с решающим голом Эдера. А в этом сезоне это произошло уже дважды, если добавить сюда FONBET Кубок России — «Динамо» Марцела Лички обыграло команду Семака по разу в обоих турнирах. Вообще же бело-голубые победили «Зенит» в 2023 году три раза — был же еще матч плей-офф Кубка России весной.

Но поговорим все же об игре «Локомотив» — «Зенит». Благо есть о чем.

Как же меняет футбол классный распасовщик, когда попадает в игру и начинает ее вести! Я просто наслаждался весь второй тайм действиями Антона Миранчука. Выйдя внезапно вместо получившего травму Артема Карпукаса (скорейшего выздоровления одному из самых талантливых молодых футболистов России), он сразу попал в ритм и изменил всю игру. Первый тайм, особенно вторая его половина, все-таки по содержанию был скорее зенитовский, и «Локомотив» с трудом дождался перерыва, не пропустив второй.

Михаилу Галактионову в ложе за воротами и Олегу Лёвину у бровки надо отдать должное за эту замену, поскольку для нее против «Зенита» требовалась смелость: Миранчук — игрок явно более атакующий, чем Карпукас. Проще было выпустить по позиции Константина Марадишвили, который в итоге вышел позже и свое время на поле провалил. В результате эта замена и придала «Локо» баланс, который мы увидели на протяжении всего второго тайма.

На персональном счету Антона — голевая передача со штрафного Максиму Глушенкову на победный второй мяч затылком, искусный предголевой пас с лета Дзюбе при изумительной комбинации перед третьим голом. И еще множество менее заметных, но тоже очень важных действий, которые плели кружево командной игры.

Лучший матч «Локо» в сезоне при том, что главный тренер сидел в ложе, в очередной раз показал, что его (не Галактионова, а вообще) пребывание у бровки ни на что не влияет — а может, только в худшую сторону. Константин Бесков был не дурак, глядя на футбол с трибуны. Оттуда видны не ноги игроков, а рисунок игры, и, не находясь в гуще событий, ты как главнокомандующий можешь сосредоточиться на ней и лучше увидеть, что требуется подправить.

Помню, как два сезона назад Владимир Федотов был так же дисквалифицирован, как сейчас Галактионов, и смотрел игры своего «Сочи» из ложи прессы «Фишта». Первые таймы с «Динамо» и «Спартаком» тогда заканчивались по 0:0, он делал точные замены и так менял направленность игры, что оба раза «барсы» в итоге уверенно выигрывали. В субботу произошла та же история. Многим тренерам надо бы подумать на эту тему. Гильермо Абаскаль, находясь на трибуне, тоже не сделал бы этой глупости с Бернардом Беришей. Может, кстати, с «Крыльями Советов» отправка на трибуну испанцу и поможет.

С неудалением Пиняева «Локомотиву» крупно повезло

Удивительным образом «Локомотив» провел лучший тайм в сезоне без основной пары опорных Дмитрий Баринов — Артем Карпукас (первый, напомню, получил, на мой взгляд, несправедливую дисквалификацию за вполне пристойную фразу судье с самым грубым словом «позор», второй — травму по ходу игры с питерцами). Логического объяснения этому не нахожу и считаю совпадением.

Люблю смотреть на игру Максима Глушенкова, когда он опять же сосредоточен на футболе, а не разбрасывается на постороннее. Если во втором тайме в футбол отлично играл весь «Локо», то в первом это делал именно Максим — и дело было не только в «погодном» и «вратарском» во многом его первом голе с углового. Этот матч лишний раз доказал, что у Глушенкова — огромный потенциал, и прямо сейчас он реализует его лучше, чем считающийся еще более талантливым Сергей Пиняев, вместе с которым Глушенков пришел в «Локо» из «Крыльев».

Кстати, с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо «Локо» крупно повезло. По-моему, это чистая красная — а что еще давать, когда игрок катится так высоко и врезается ногой едва ли не в колено соперника? Как если не главный арбитр, то ВАР мог такое пропустить? И 10 на 11 против «Зенита» — это даже при 2:1 могло бы быть уже совсем другое. Хотя, если вспомнить большинство сине-бело-голубых в течение двадцати минут в кубковом матче с «Динамо», как знать...

Пиняев сейчас в принципе явно не на лучшем отрезке, так еще и когда он выходит справа — это совсем плохо. Там он теряет две трети того, что умеет на привычном левом. Впрочем, гол Наира Тикнизяна, игравшего на его месте, показал, что штаб «Локо» в итоге оказался прав. Счет — на табло, авторы голов — тоже.

Вообще, в последнее время в России вдруг стали забиваться какой-то удивительной красоты комбинационные голы. Причем, по интересному совпадению, в ворота «Зенита». Несколько дней назад в Кубке один такой мяч забил Федор Смолов, теперь — Тикнизян. Миранчук, Артем Дзюба и Наир всё в этой атаке исполнили с лета и в касание — просто залюбуешься! Дзюба, кстати, весь матч был настроен на комбинационную игру, отдал пару прекрасных пасов пяткой, а закончил вот такой голевой передачей. Он был частью игры, а не столбом, и футбол его за это вознаградил именно таким эстетским результативным пасом.

Матео Кассьерра остался собой образца нынешнего сезона, после подачи Страхини Эраковича прекрасно забил 13-й свой гол в первенстве. Но это не помогло. Возможно, не хватило приболевшего Ивана Сергеева, тогда как Вильсон Изидор вместо «правила бывших» игру провалил. И замены у «Зенита» вообще не сработали. И схемы в поиске истины Семак, похоже, меняет слишком часто — и никак не может найти идеальную.

При 3:1 на мгновение подумалось о том, что в Самаре было то же самое, однако хозяева отыгрались. Но тут «Локо» смотрелся намного цельнее, чем на Волге, и спокойно довел встречу до победы. И поскольку «Краснодар» даже без Джона Кордобы и с трудом, но взял свои очки у «Оренбурга» и снова вышел в таблице вперед, к зиме никакого явного фаворита в чемпионской гонке еще не будет.

Реакция «быков» на провал в Екатеринбурге оказалась правильной, и это говорит о том, что ситуация в команде под контролем Владимира Ивича. И, когда надо, решающее слово могут сказать запасные — как в данном случае Ильзат Ахметов, при своем росте забивший победный мяч головой.

«Крылья Советов», обыграв «Сочи» и отправив в отставку Александра Точилина (какой же красавец а-ля Дмитрий Хохлов в матче с «Интером», головой почти с линии штрафной, забил Роман Ежов!), на два дня вышли на третье место. Большего им не позволило «Динамо».

«Динамо» включается в борьбу за золото?

В начале добавленного времени к матчу бело-голубых с «Рубином» комментатор Георгий Черданцев сказал: «Сегодня очередь «Динамо» играть на ноль. Зная, как коллега может сказать под руку, думаю, что это было самое серьезное испытание для бело-голубых — даже более серьезное, чем очень прилично игравший соперник и его явные голевые моменты у Лазара Ранджеловича и Валентина Вады.

Но «Динамо» справилось даже с Черданцевым и за счет гола Константина Тюкавина грудью после эффектной двойной «стенки» Дмитрия Скопинцева и Муми Нгамале завершило шестиматчевую сухую серию Юрия Дюпина, выиграло и вернулось на третье место. И вдруг оказалось, что отставание динамовцев от лидирующего «Краснодара» — всего четыре очка! Это что ж, «Динамо» включается в борьбу за золото?!

Тут обращает на себя внимание и то, что команда Марцела Лички, которую все время обвиняли в дисбалансе и легкомысленном отношении к обороне, второй матч подряд в разных турнирах — после «Зенита» в Кубке — проводит на ноль. Притом что в центре обороны против «Рубина» из-за кадровых проблем рядом с Фабианом Бальбуэной играл номинальный полузащитник Даниил Фомин. Моменты у «Рубина» (как и у «Динамо») были, но как Антон Шунин с «Зенитом», так и Игорь Лещук в понедельник отыграли насухо.

А ведь «Рубин» был хорош, и повторяю, что бурно и продолжительно аплодирую Рашиду Рахимову за работу, которую он проделал с начала сезона. По сравнению с первыми турами эту команду невозможно узнать. Это и есть настоящее творчество тренера — даже когда он возглавляет клуб, который вряд ли возможно привести к каким-то большим титулам.

Что же касается «Динамо», то у него четыре победы и ничья в последних пяти турах — отсюда и рывок в таблице. Чем больше кандидатов в чемпионы — тем лучше! К тому же Личка вызывает исключительно симпатию. Уже никто даже из его изначальных недоброжелателей не говорит о том, что он — тренер для команд уровня «Оренбурга». И матч с «Рубином» чех оценил очень адекватно, сказав, что было крайне сложно, тактически казанцы были хороши и не использовали отличные моменты.

Назвал Личка при этом победу над Казанью ни много ни мало золотой...