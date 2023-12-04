«Допускаю, что из отпуска Абаскаль в «Спартак» уже не вернется». Мнение Егора Титова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о поражении красно-белых в Грозном (1:2).

— Результат справедлив или «Спартак» наиграл на ничью?

— До первого пропущенного мяча мне казалось, что «Спартак» сыграет удачно. Понятно, что каждый выезд в Грозный сложен, там всегда все было на тоненького. Но перед этой встречей понимал, что на бумаге москвичи сильнее. Кроме того, красно-белые проводили свой матч предпоследними в этом туре, знали результаты других игр. То есть побеждай — и ты поднимаешься на третье место. По крайней мере до завтрашней встречи между «Динамо» и «Рубином». В стартовые минуты гости контролировали мяч, у них были перспективные подходы. Все смотрелось весьма неплохо. Но что произошло дальше... У меня нет объяснения случившемуся.

Гамид Агаларов. Фото ФК «Ахмат»

— Почему?

— Эти голы дались «Ахмату» очень легко. Одна-две передачи — и «Спартак» идет на центр поля... Повторюсь, грозненцы особо ничего не придумывали, но забили дважды. Вроде и поле было не такое, как в Москве. Ничто не мешало «Спартаку» показать свой уровень, взять три очка. Подняться вверх по таблице, но... Как говорится, счет на табло. Хороший шанс упущен. Ну и вновь приходится констатировать серьезные индивидуальные ошибки защитников «Спартака».

— Удивил ли вас стартовый состав?

— Отвечу так. Я, конечно, немного утрирую, но пусть тренерский штаб «Спартака», когда определяет стартовый состав, устроит товарищеский матч на тренировке между основой и теми футболистами, которых оставили в запасе. И посмотрит, какой будет счет. Да, в моих словах присутствует ирония, но...

— Что «но»?

— Главная проблема «Спартака» сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют.

— Промес с этой ролью больше не справляется?

— Как я понял, у него сработала опция автоматического продления контракта, чему болельщики «Спартака», конечно, рады. Надеюсь, скоро мы увидим прежнего Промеса.

— Джикия стал игроком запаса.

— Не соглашусь с вами. Не считаю его твердым игроком запаса. Да, сейчас тренер делает выбор в пользу Бабича. Но, на мой взгляд, Георгий мог бы принести пользу красно-белым. Его точно не стоит списывать со счетов.

— Ждали ли вы Соболева на поле с первых минут?

— Честно говоря, был уверен, что Александр попадет в стартовый состав. Он же отдал две голевые передачи во встрече с «Балтикой», был лучшим в составе спартаковцев. Вот я сейчас вспомнил ту игру и вновь удивился. Как команда выглядела на том поле. Как на жилах вырвала победу, как билась, сражалась, даже несмотря на не самый удачный первый тайм!

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В Грозном вы этой самоотдачи не увидели?

— Как я заметил выше, «Спартак» неплохо смотрелся в начале игры. А дальше — какой-то академизм. Какие-то простые ошибки. Я не увидел должного рвения для победы. Классное поле, «Ахмат» — хороший раздражитель как соперник. Казалось бы, что еще надо? Но некоторые футболисты просто растворились в этой встрече. А вышедшие на замену игру, увы, не усилили.

— Хоть как-то можно оправдать Абаскаля, который получил красную карточку за борцовский прием против Бериши?

— В последнее время мы обсуждаем больше не качество футбола, а высказывания наших тренеров. Но сейчас вышли на новый уровень. Борцовские приемы... Не знаю. С одной стороны, есть такая фраза — «понять и простить». Я не пытаюсь оправдать главного тренера «Спартака», но мы же все знаем, что Бериша — тот еще провокатор. При этом игрок он, конечно, классный. Сколько пользы уже принес «Ахмату»! Обидно, что тренер «Спартака» «отличился», дал волю эмоциям. Не знаю... Может быть, перед большой паузой Гильермо понимает, что тучи над ним сгущаются. Допускаю, что Абаскаль уедет в отпуск и уже не вернется в «Спартак».

— То есть это был последний матч испанца на скамейке красно-белых с учетом дисквалификации?

— Применительно к этому «Спартаку» можно допустить все что угодно. Все реально. У нас такая амплитуда... Во всяком случае, думаю, спартаковская общественность примет любое развитие событий. Остался еще один тур. Надеюсь, команда закончит год на мажорной ноте. Желаю игрокам и тренерскому штабу удачи.

— Можете тогда подвести промежуточные итоги работы Абаскаля в этом сезоне?

— Команда и тренер дарили нам разные эмоции. Мы и радовались, и грустили, и уже увольняли Абаскаля, потом опять поддерживали. «Спартак» — это как американские горки... Считаю, что в самом популярном клубе страны амплитуда событий должна быть минимальной. Хочется стабильности. Мы уже устали от всех этих колебаний. Сегодня хорошим примером для футбольного «Спартака» может служить «Спартак» хоккейный, где дела, похоже, пошли в гору. Надеюсь, Порядин и Голдобин продолжат радовать нас своими шайбами.