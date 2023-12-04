Эго фраера сгубило. Последний матч Абаскаля в России. Мнение Егорова
Мнение
В своем последнем матче в «Спартаке» Гильермо Абаскаль пошел во все тяжкие: схватил и толкнул Бернарда Беришу, получил красную карточку и проиграл «Ахмату», занимавшему до встречи с красно-белыми 15-е место в РПЛ и не побеждавшему два месяца.
Почему этот матч — последний? Я написал об этом слишком много текстов, но объясню еще раз, когда теория стала явью.
Да, команда Абаскаля лишь в двух очках от 3-го места, но с каких пор в «Спартаке» начали удовлетворяться 7-8-м с бронзовой перспективой? При нынешнем подборе футболистов, где на скамейке сидят Мозес, Соболев, Джикия, Бонгонда и Мартинс — это провал.
Да, Абаскаль по-тренерски экспериментирует и пытается найти идеальные сочетания, но полтора года работы — достаточное время, чтобы перейти от неудачных испытаний к открытиям. Мы вообще упустили тот момент, когда не «Спартак» пробовал молодого специалиста, а он сам начал ставить опыты на «Спартаке».
Да, Абаскаль небезразличен и, более того, в Грозном его спровоцировал летевший мимо Бериша, но достойный тренер сделал бы все, чтобы наказание — желтая или красная карточка — досталось лишь сопернику. Однако эго не позволило, пришлось самому уходить в раздевалку.
Вот это эго — чуть ли не главная проблема 34-летнего Абаскаля. И подобное — не дело одного лишь «Спартака». Ведь не было ни одного клуба, где испанец задержался бы на целый сезон и ушел без скандала. Нет мест, где его обожали бы СМИ или болельщики. Бессмысленно говорить и о результатах, если даже в «Базеле», гранде швейцарского чемпионата, Гильермо одержал лишь пять побед в 16 матчах.
Нет логичного объяснения и попадания Абаскаля в «Спартак», где еще и выяснилось, что парень лучше всех разбирается не только в футболе, но и примерно во всем — от того, какие вопросы ему должны задавать журналисты, до того, где нужно ставить кофемашину на базе. Его эго всегда шло впереди.
Именно молодецкое эго не позволяло человеку договориться с игроками, обслуживающим персоналом, журналистами, блогерами и даже с летящим мимо него Беришей, которого стоило хитро и хладнокровно пропустить мимо, а не по-пацански хватать и бросать на землю. Выглядел прием справедливо, но разве после этого тренер имеет право хоть что-то говорить о дисциплине?
Имел бы, кстати, если бы обладал статусом и достижениям Жозе Моуриньо. Но король-то голый, и объяснять ему уже ничего не придется. Как бы ни тормозило руководство, экспериментировать Гильермо предстоит уже на других клубах — пока явно не таких статусных, как «Спартак».
Не отрицаем: может быть, Абаскаль и станет большим тренером, но в Москве его поставили совершенно не на свое место и не в свое время. И в этом явно не самого испанца вина.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4