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Судейство

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Милорад Мажич: «Это ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Судья Владислав Безбородов.
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эксклюзивное интервью нового босса российских судей на горячую тему.

Глава департамента судейства РФС прокомментировал «СЭ» действия бригады арбитров в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3), в первом тайме которого Владислав Безбородов нарушил протокол ВАР. На 45+7-й минуте уже после возобновления игры рефери пересмотрел свое решение, назначил повторный 11-метровый удар в ворота армейцев и удалил Милана Гайича.

— Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

— В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти. Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

Футболисты ЦСКА недовольны решением Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».
Фото ПФК ЦСКА

К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача — повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры.

— Ошибка признана. Теперь всех интересует, какое наказание получит судья?

— Я знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации.

Я сразу после матча поговорил с судьей в поле и с ВАР, чтобы узнать по горячим следам все детали, сделать выводы на будущее.

Игроки ЦСКА возмущаются действиями арбитра Владислава Безбородова в&nbsp;матче против &laquo;Ахмата&raquo;. Безбородов подарил в Грозном один из самых лихих сюжетов в истории РПЛ. Но такие матчи не идут на пользу лиге

— Уже пошли слухи, что во время этого матча вы были не в России. Это правда?

— Не хочется отвечать на слухи, которые не имеют никакого отношения к сути дела, а направлены на то, чтобы создать у общественности ощущение чего-то неправильного. Перед стартом сезона мы вместе с судьями прошли сборы. В течение этой недели также старались эффективно подготовиться к каждому матчу тура, вместе мы проанализировали на дебрифинге все сыгранные матчи тура РПЛ и Кубка. Это большая работа, которую мы делаем вместе с моими помощниками, а также сотрудниками департамента судейства. За первый месяц моего пребывания в России я посмотрел живьем 10 матчей, все без исключения остальные игры смотрел в трансляции. Не думаю, что кто-то может упрекнуть меня в том, что я недостаточно вовлечен в процессы, а именно эту мысль преследуют авторы подобных публикаций.

Фото РФС

На прошедшей неделе у меня была запланирована поездка в Сербию, она связана с многочисленными бюрократическими вопросами, которые необходимо решить для работы в России, например с оформлением долгосрочной визы, так как я провел в Москве максимально дозволенное российским законодательством количество дней. Эта поездка стояла в моем плане еще до старта сезона, так как она необходима для долгосрочного пребывания в России.

На всякий случай скажу, что она не повлияет и не изменит работу департамента, так как в течение сезона дебрифинги арбитров проходят по видеосвязи, потому что судьи живут в разных городах.

— Состоялось два тура чемпионата и первый раунд Кубка России, вы довольны уровнем судейства?

— Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны. Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы.

Милан Гайич
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Милорад Мажич
6
35
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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