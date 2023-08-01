Тикнизян — лучший игрок старта РПЛ. Кассьерра и Смолов — в топ-10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч.
По итогам двух туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
*Средняя оценка «СЭ» за два тура
В скобках — место в топ-20 по итогам предыдущего тура
При равенстве оценок выше стоят те, чей средний балл был выше в предыдущем сезоне
1. Наир Тикнизян («Локомотив») — 7,5 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат
Блестяще играет на старте сезона: включая кубок, забил уже четыре мяча в трех матчах. Номинальный защитник находится среди лидеров гонки бомбардиров и заслуженно возглавляет наш рейтинг.
2. Джон Кордоба («Краснодар») — 7,0
Флагман атак «Краснодара» — не только забивает, но и приносит существенную пользу команде за счет действий в подыгрыше и без мяча. В минувшем туре обеспечил черно-зеленым победу над «Сочи» и отличился в пятом матче РПЛ подряд.
3. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,0
Как и в первом туре, был заметен на передовой «Рубина». Единственный гол в ворота «Оренбурга» не состоялся бы без умных действий балканского форварда в чужой штрафной.
4. Сергей Пиняев («Локомотив») — 6,75
В первом туре отдал голевую передачу, во втором забил «Факелу». В матче с воронежцами бил по воротам чаще всех, настрелял максимальный коэффициент xG (ожидаемые голы).
5. Федор Смолов («Динамо») — 6,75
Осваивается в обновленной роли мозгового центра атак «Динамо» — в матче с «Крыльями Советов» записал на свой счет гол и результативную передачу.
6. Даниил Хлусевич («Спартак») — 6,75
В игре с «Балтикой» не был так нацелен на гол, как в первом туре, но заработанный по итогам матча с «Оренбургом» высокий рейтинг позволяет Хлусевичу остаться в топ-10.
7. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,75
Нельзя сказать, что колумбиец регулярно угрожал воротам «Ростова», но свою работу выполнил — его гол до последних минут оставался единственным в матче. Три мяча в двух турах — прекрасная результативность.
8. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,75
На стабильно высоком уровне провел оба стартовых матча, постоянно досаждал защитникам на своем фланге. Принес «Крыльям» ничью с «Динамо» в добавленное время.
9. Квинси Промес («Спартак») — 6,5
Первую игру провел не очень ярко, но в матче с «Балтикой» продемонстрировал свой класс — победный гол и результативная передача позволили «Спартаку» победить.
10. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,5
Дирижер атак кубанцев на этот раз обошелся без ударов по воротам, но именно он смастерил победный мяч в ворота «Сочи» — Кайо оставалось лишь добить мяч в сетку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0