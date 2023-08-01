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Сегодня, 16:30

Тикнизян — лучший игрок старта РПЛ. Кассьерра и Смолов — в топ-10

Отдел футбола «СЭ»
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Матео Кассьерра, Наир Тикнизян, Федор Смолов.
Фото «СЭ»
Рейтинг «СЭ» по итогам двух туров.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч.

По итогам двух туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

*Средняя оценка «СЭ» за два тура
В скобках — место в топ-20 по итогам предыдущего тура
При равенстве оценок выше стоят те, чей средний балл был выше в предыдущем сезоне

1. Наир Тикнизян («Локомотив») — 7,5 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат

Блестяще играет на старте сезона: включая кубок, забил уже четыре мяча в трех матчах. Номинальный защитник находится среди лидеров гонки бомбардиров и заслуженно возглавляет наш рейтинг.

2. Джон Кордоба («Краснодар») — 7,0

Флагман атак «Краснодара» — не только забивает, но и приносит существенную пользу команде за счет действий в подыгрыше и без мяча. В минувшем туре обеспечил черно-зеленым победу над «Сочи» и отличился в пятом матче РПЛ подряд.

3. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,0

Как и в первом туре, был заметен на передовой «Рубина». Единственный гол в ворота «Оренбурга» не состоялся бы без умных действий балканского форварда в чужой штрафной.

4. Сергей Пиняев («Локомотив») — 6,75

В первом туре отдал голевую передачу, во втором забил «Факелу». В матче с воронежцами бил по воротам чаще всех, настрелял максимальный коэффициент xG (ожидаемые голы).

5. Федор Смолов («Динамо») — 6,75

Осваивается в обновленной роли мозгового центра атак «Динамо» — в матче с «Крыльями Советов» записал на свой счет гол и результативную передачу.

6. Даниил Хлусевич («Спартак») — 6,75

В игре с «Балтикой» не был так нацелен на гол, как в первом туре, но заработанный по итогам матча с «Оренбургом» высокий рейтинг позволяет Хлусевичу остаться в топ-10.

Даниил Хлусевич, Джон Кордоба. Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка

7. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,75

Нельзя сказать, что колумбиец регулярно угрожал воротам «Ростова», но свою работу выполнил — его гол до последних минут оставался единственным в матче. Три мяча в двух турах — прекрасная результативность.

8. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,75

На стабильно высоком уровне провел оба стартовых матча, постоянно досаждал защитникам на своем фланге. Принес «Крыльям» ничью с «Динамо» в добавленное время.

9. Квинси Промес («Спартак») — 6,5

Первую игру провел не очень ярко, но в матче с «Балтикой» продемонстрировал свой класс — победный гол и результативная передача позволили «Спартаку» победить.

Квинси Промес только что отправил второй мяч &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;воротах &laquo;Балтики&raquo;. «Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?

10. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,5

Дирижер атак кубанцев на этот раз обошелся без ударов по воротам, но именно он смастерил победный мяч в ворота «Сочи» — Кайо оставалось лишь добить мяч в сетку.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Наяир Тикнизян
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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