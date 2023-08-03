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Сегодня, 18:40

Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»

Малком объяснил, почему перешел в «Аль-Хиляль»
Гоша Чернов
Корреспондент
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Футболист Малком с Суперкубком России
Малком с Суперкубком России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Прощальное интервью форварда сине-бело-голубых, который перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за рекордную для РПЛ сумму компенсации — 60 миллионов евро.

— Ты провел в «Зените» четыре года. Какое событие, момент или, может быть, гол будешь вспоминать в первую очередь, когда речь зайдет о российском периоде карьеры?

— Несомненно, самый счастливый момент — это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему «Зенита». Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось.

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Весь последний сезон запомнится особенно, потому что он был украшен зрелищной игрой. И я счастлив, что помог «Зениту» добиться успеха большим количеством результативных действий. Меня озарило невероятное вдохновение: летал по полю, когда ждал рождения первенца, и это придавало дополнительные силы и мотивацию.

Вообще вся карьера в «Зените» — огромный подарок для меня. Очень рад, что все так сложилось. Счастлив, что важная часть моего футбольного пути прошла именно здесь. Я благодарен болельщикам клуба за то, что они так радушно приняли меня. Хочу сказать спасибо России и всем, благодаря кому стало возможным получение паспорта РФ. Для меня как для профессионального спортсмена это значимое признание заслуг перед другой страной. Всегда с теплотой в сердце буду вспоминать о «Зените», Санкт-Петербурге, России и всем, что связано с ними.

Футболист Малком
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?

— Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения. Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.

Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам. В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, — родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи. Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.

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— Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

— Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.

Футболист Малком
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Допускаешь ли ты, что когда-нибудь вернешься в «Зенит»? Например, в конце карьеры?

— Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека. Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение.

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— Что скажешь на прощание болельщикам, партнерам, тренерам, руководителям сине-бело-голубых?

— Огромное спасибо за все эти годы! Благодарен всем, с кем вместе выходил на поле, каждому члену тренерского штаба, сотруднику клуба, болельщику. Все вы поддерживали, подбадривали меня и оставались рядом как в сложные моменты, так и в счастливые. Никогда вас не забуду! Очень благодарен за все то тепло, которое дарил мне «Зенит». Россия и Петербург — мой дом. И это не пустые слова: я же наполовину бразилец и наполовину русский! Уходя, говорю не «прощай», а «до встречи», так как «Зенит» навсегда останется в моем сердце, и даже на расстоянии стану болеть за него. Счастлив, что все это было со мной. Всех очень сильно люблю.

Спасибо большое и до встречи!

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
16
26
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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