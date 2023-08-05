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Судейство

Сегодня, 20:00

«Ахмат» — ЦСКА и «Оренбург» — «Урал»: Безбородов назначил пенальти, Шафеев — нет. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Урал».

На 87-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — «Урал» (0:2) арбитр Рафаэль Шафеев не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Кики с Джимми Марином. В том эпизоде произошел контакт ноги футболиста «Урала» с ногой соперника, при этом Кики не сыграл в мяч.

Этот момент похож на эпизод матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА, в котором Владислав Безбородов после единоборства Константина Кучаева и Ивана Олейникова наказал армейца пенальти.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Никаких официальных заявлений о том, что Безбородов ошибся, не было. По данным «СЭ», не оценено его решение как ошибочное и на брифинге судей РПЛ. Значит, не прав Шафеев? Получается, что сегодня следовало наказать «Урал» 11-метровым?

ФК Ахмат
ФК Оренбург
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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