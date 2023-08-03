Малком объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Форвард Малком дал интервью «СЭ», в котором объяснил, почему принял решение перейти в «Аль-Хиляль».

— Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

— Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».