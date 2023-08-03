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Сегодня, 18:40

Малком объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Гоша Чернов
Корреспондент
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард Малком дал интервью «СЭ», в котором объяснил, почему принял решение перейти в «Аль-Хиляль».

— Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

— Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.

Малком с&nbsp;Суперкубком России. Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
19
13
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«Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Барбоза считает, что после переезда в Саудовскую Аравию Малком закрыл себе дорогу в сборную Бразилии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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