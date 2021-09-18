Ангина лишила его Евро-2020, но он не унывает, уважает Роналду и верит в лучшее. Биография Арсена Захаряна

История жизни полузащитника «Динамо».

Арсен Норайрович Захарян родился 26 мая 2003 года. Рост 18-летнего полузащитника составляет 180 см, вес — 68 кг. Футболист — гражданин России и родом из Самары. Но его историческая родина — Армения.

Детские годы и семья Захаряна

Родители Арсена — Норайр и Кристина — родом из Арцаха (Нагорного Карабаха).

У футболиста два брата: Артур (7 лет) и Давид (ему 22). Старший брат Арсена — тоже футболист. Именно по его стопам пошел Захарян — и в шесть лет начал заниматься футболом в детской команде «Крыльев Советов».

Позднее Арсен также был в тольяттинской академии имени Юрия Коноплёва и уже оттуда в 2017 году перебрался в академию «Динамо».

Футбольная карьера

Арсен является воспитанником «Крыльев Советов». Его первым тренером был Владимир Королев. В академию московского «Динамо» Захарян попал в юношеские годы.

В сезоне-2020/21 футболист начал выступать в составе второй команды московского клуба. И уже в августе 2020 года дебютировал в ПФЛ в игре против «Торпедо». В этой встрече полузащитник вышел в стартовом составе и стал автором гола на 73-й минуте.

Спустя пару месяцев Захарян уже дебютировал в РПЛ — это произошло в игре против «Тамбова». Игрок вышел на замену на 76-й минуте матча вместо Дмитрия Скопинцева.

О дебюте футболист высказался сдержанно, при этом добавив, что совершенно не волновался:

«Впечатления получились очень яркие. Морально я был готов и не сказать, что особо волновался. Нам, молодым, ещё за несколько дней до игры сказали, чтобы мы готовились, так как можем выйти против «Тамбова», — сказал Захарян в интервью Transfermarkt.

В начале октября успехи Арсена заметили в Европе. Футболист был включен в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian. Примечательно, что Захарян был единственным россиянином, попавшим в данный рейтинг. Компанию ему составили игроки топ-клубов: «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и других.

В «Динамо» Захарян выступает на позиции полузащитника под номером 47. По состоянию на сентябрь 2021 года он провел в составе московского клуба (включая вторую команду) 34 игры и забил 12 голов. За основную — 19 игр и 4 мяча.

Арсен Захарян в сборной России

18-летний футболист был включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Но был вынужден пропустить турнир: Захарян не попал в итоговую заявку из-за бактериальной ангины.

В итоге дебют состоялся уже после Евро-2021. Арсен дебютировал за первую сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). Игра прошла 1 сентября. И это был также дебютный матч для нового главного тренера российской команды — Валерия Карпина.

«Спасибо за поздравления с дебютом. Эмоции, думаю, хорошие. Хотелось бы, конечно, выиграть, но матч получился неплохой, поэтому доволен», — оценил свой дебют Захарян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент Захарян провел два матча в составе взрослой национальной команды и пока не отличился забитыми голами. Игрок выступает на позиции полузащитника. Оба матча провел под номером 19.

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Какая зарплата у Арсена Захаряна

В апреле 2021 года 18-летний футболист заключил с «Динамо» контракт на три года. По данным портала eurostavka.ru, игрок зарабатывает 35 тысяч евро в месяц и также получает подписной бонус в 8 тысяч евро.

При этом зарплата Захаряна будет расти каждый сезон в зависимости от успешности его выступлений. В первый сезон отступные за него составят 15 миллионов евро, во второй — 20 миллионов, в третий — 30 миллионов. Эта опция исключительно для европейских клубов.

Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. По этому показателю он вошел в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет — Арсен занимает 16-ю строчку.

При этом, по данным «СЭ», в текущем сезоне для зарубежных клубов сумма выкупа составляет уже 12 миллионов евро (15 — в следующем).

Какие клубы интересуются Захаряном?

В сентябре 2021 года появилась информация, что Захаряном интересуются «Лейпциг» и «Челси», а на матче с ЦСКА присутствовал скаут «Барселоны». Также сообщалось, что за 18-летним полузащитником следят многие другие зарубежные клубы.

Но по данным «СЭ», Захарян, скорее всего, не согласится на переход в «Барселону», даже если такое предложение поступит. В окружении Арсена считают, что развитие его карьеры должно быть более плавным. Трансфер в каталонский клуб стал бы прыжком через две ступеньки с туманными перспективами в плане игрового времени. Иными словами — уход в неизвестность.

При этом сам футболист не горит желанием уходить из «Динамо». По информации «СЭ », Арсен ценит доверие и стиль работы главного тренера команды — Сандро Шварца. Да и ему просто сейчас комфортно в московском клубе.

Арсен Захарян: личная жизнь

Арсену всего 18 лет. Как писал в феврале текущего года шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев — парень оставляет самое приятное впечатление своей рассудительностью. Лучшим своим человеческим качеством Захарян считает скромность, а игровым — спокойствие на поле. Его любимый игрок — Криштиану Роналду.

У Арсена армянские корни и правильное воспитание. И неудивительно, что в Сети нет никакой информации о девушках футболиста. Вполне вероятно, что их просто нет в силу возраста. А может, в силу своей скромности парень просто не выставляет свою жизнь напоказ — и это его право.

Арсен Захарян сейчас

Арсен Захарян: социальные сети

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