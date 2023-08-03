Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:35

Гайич остался и без удаления, и без предупреждения. КДК не вправе восстановить желтую карточку

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Милан Гайич в матче против «Ахмата».
Фото ФК «Ахмат»

2 августа, в среду, контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал красную карточку, которую арбитр матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Владислав Безбородов показал Милану Гайичу на 45+7-й минуте.

При этом в соответствии с дисциплинарным регламентом у КДК нет права восстановить предупреждение армейца, которое судья изначально вынес ему, а затем вопреки протоколу ВАР заменил на удаление.

То есть, получается, что список санкций в играх чемпионата у Гайича чист — в нем нет ни красной карточки, ни желтой.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
7
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи
Хусаинов: «Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо»
Хусаинов считает, что КДК РФС должен был отменить удаление Семака
Гаджиев: «В России слишком оберегают судей. Если Семак никак не оскорбил арбитра, он прав»
Шалимов: «Интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать эшелонированную оборону»
ЭСК РФС поддержал все решения Кукуляка в матче «Зенит» — «Ростов»
КДК РФС: Судья правильно засчитал гол Дзюбы в матче с «Факелом»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Не «Лацио», так «Страсбур»? Захарян все ближе к отъезду в топ-чемпионат
«Зенит» внес Вендела в заявку РПЛ
Новичок «Рубина» Иву: «Мне нравится Казань, красивый город, замечательные люди»
Рахимов: «Фамейе хочет гражданство РФ? Это его личное дело»
Рахимов: «Не думаю, что команду нужно настраивать на «Спартак»
«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец оценил игру «Краснодара» в новом сезоне

Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью, не люблю непрофессионализм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости