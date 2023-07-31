Безбородов подарил в Грозном один из самых лихих сюжетов в истории РПЛ. Но такие матчи не идут на пользу лиге

Градус абсурда зашкалил.

Матч второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА уже точно вошел в историю. Это игра, в которой было назначено рекордное число пенальти — целых пять. Но этим простым статистическим фактом описать все, что в воскресенье вечером было в Грозном, точно не получится. Счет 3:2, где все пять голов забиты с одиннадцатиметровых, увидишь редко. Чаще, но тоже редко, футболист (в конкретном случае Чалов) оформляет хет-трик ударами с «точки». Нечастое явление и 31 фол за матч.

Но и это еще не все. Как это часто бывает в РПЛ, судейство — отдельная песня. В большинстве эпизодов бригада Владислава Безбородова, похоже, приняла верные решения. Пенальти и удаление за руку Быстрова, как и одиннадцатиметровые за фолы Кучаева и Семенова, как минимум с точки зрения современных трактовок правил в лиге назначены верно. А вот со вторым пенальти на Олейникове и фолом Камилова на Чалове все не так однозначно — да, обоих хватали за футболку в штрафной, но тянет ли это на однозначный фол — вопрос очень спорный.

Но главная фишка не в этом. Тотальная дичь произошла со вторым пенальти на Олейникове, когда Безбородов дал пенальти, Акинфеев отразил удар, и вдруг после этого главный судья отправился смотреть видеоповтор, изменил решение, показав Гайичу красную карточку вместо желтой, а затем указал, что одиннадцатиметровый нужно перебить.

«В самом конце первого тайма матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ахмат» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР, — отмечает эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров. — Решение рефери выглядит спорным, сложилось впечатление, что действия Гайича не были причиной падения, но это в данной ситуации не главное.

Затем Безбородов дал сигнал на выполнение пенальти, удар был произведен — Игорь Акинфеев его отбил, а его партнер по команде, не вбежавший в штрафную до удара, но первым прибежавший к отскочившему мячу, выбил его за пределы поля.

В этот момент судья явно получил сигнал по рации — он приложил палец к уху и стал что-то слушать. А дальше последовало что-то невероятное: в нарушение протокола ВАР Безбородов отправился к монитору смотреть фол Гайича. После этого он поменял желтую карточку на красную и удалил армейца с поля. Более того, он назначил повторный 11-метровый удар, который был реализован.

Похоже, что какое-то время ВАР Иванов пытался достучаться до судьи. Но смог это сделать, когда первый пенальти был уже пробит. Однако даже в таком случае судейская бригада не могла «открутить» матч назад, заменить предупреждение на удаление и выполнить повторный 11-метровый. То, что произошло, — это основание для подачи ЦСКА протеста».

В ЦСКА назвали этот эпизод «убийством, беспределом и катастрофой» и добиваются хотя бы отмены красной карточки Гайичу. Страшно представить, что было бы, не победи армейцы в итоге. В РФС, кстати, уже успели сделать заявление: «В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК».

Что ж, такое шоу и правда встречается редко. Отдельной специей к нему стали три удаления, в том числе Андрея Семенова, который покинул поле с капитанской повязкой, никому ее не передав, то есть матч «Ахмат» доигрывал без капитана.

Такие встречи — то, что остается в памяти надолго. Но вряд ли подобные истории идут на пользу репутации лиги. Абсурд и сюр — не то, чем можно надолго привлечь широкую аудиторию. О судействе в РПЛ написано и сказано уже очень многое, так что и работу Безбородова лишний раз обсуждать нет большого смысла. Просто фиксируем — новый сезон чемпионата России начинается с новых порций судейских скандалов. Привыкли, знаем, проходили. Ничего нового.