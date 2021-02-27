У Карпина и Семака вопросы к судейству. Что говорили тренеры после ничьей в Питере

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Ростова» после ничьей в матче 20-го тура премьер-лиги (2:2).

— Матч можно разделить на два отрезка: первый тайм и второй, — начал Валерий Карпин. — В первом тайме после отбора сразу теряли мяч, было тяжело. Второй тайм надо рассматривать с точки зрения того, что у нас было на одного футболиста меньше. Это другой футбол. Хочу поблагодарить ребят и поздравить. Руки не опустили, бились до конца. Думаю, что заслуженно заработали одно очко.

— «Ростов» хорошо выходил из-под прессинга. Но дальше команда будто бы не знала, что делать. Чего не хватало в финальной трети поля?

— Мастерства.

— С какой минуты стало сказываться удаление?

— Через три-четыре минуты, естественно.

— Почему вы отдали Бабурина в аренду «Краснодару»?

— Вопрос не ко мне. Могу говорить с точки зрения футбола. Егор заслуживает играть. Но на данный момент наш выбор падает на Песьякова. Егор должен играть. Я надеюсь, там он получит игровое время. Мы решили пойти ему навстречу.

— Прокомментируйте работу судьи. Было ли удаление Осипенко?

— Удаление — не знаю, мне ничего не было видно. Я зарекся комментировать судейство. Но мне на телефон скинули пункт регламента, в котором написано, что после вынесения желтой или красной карточки должен прозвучать свисток. Тут был момент, когда судья только выносил желтую карточку, а «Зенит» быстро разыграл и забил гол. Свистка не прозвучало. Нарушение правил налицо, как по мне. Хотя мне говорили, что изменился регламент. Когда он изменился? С 16:30, когда мы начали играть? Или в другое время? Там написано черным по белому, что после вынесения карточки обязан прозвучать свисток. Его не было.

Сергей Семак: «Сложно понять, какой есть диалог между главным арбитром и ВАР»

— Тяжелая игра, — начал главный тренер «Зенита». — Было непросто, но мы смогли переломить ход встречи. Создали много голевых моментов, однако два мяча не позволили победить. Мы усложнили себе жизнь, пропустили обидные мячи. Ошибки портят впечатление от игры. Должны были побеждать.

— Вернулся Дуглас, но угловые в основном подавали Ракицкий и Вендел. Почему не Дуглас?

— Потому что в прошлой игре Ракицкий хорошо подавал. Были хорошие навесы. И тот и другой были у нас в подающих.

— Что произошло в концовке? Почему не хватило концентрации?

— Скорее мы недоработали момент после рикошета, неожиданного для многих. Это абсолютно естественно, что нужно было доработать и не выключаться из ситуации. Ребята посчитали ситуацию простой, что мяч должен полететь мимо. Но рикошет от ноги Караваева отлетел туда, где наших игроков, к сожалению, не было.

— Что с Кержаковым?

— Хорошего мало. Какое-то время пропустит. Какое точно — узнаем после обследования.

— После игры вы о чем-то говорили с судьей Матюниным. О чем? Чем вы недовольны?

— О моменте с Ловреном. Мне сложно понять, какой есть диалог между главным арбитром и ВАР. То, что мы видели на повторе, — Норманн потянул Ловрена за футболку, а потом уже был фол. Сложно понять взаимодействия судей — и в прошлом матче с пенальти, и в этом моменте. Я интересуюсь у арбитров, иногда они отвечают, а иногда — нет.