Гильерме и «Спартак» получили минимальные наказания. Но шансы голкипера поехать на Евро-2020 падают

По решению КДК РФС голкипер «Локо» пропустит два матча, а красно-белые наказаны закрытием трибун условно.

Встреча в Черкизове определяла слишком многое, чтобы пройти ровно и без нервяка. На кону — второе место, путевка в Лигу чемпионов и возможность заработать несколько десятков миллионов евро.

Футбол получился интересным, и вокруг полыхало прилично. Не выдержал, скажем, напряжения вратарь железнодорожников Гильерме — так обрадовался после гола красно-зеленых, что на эмоциях начал провоцировать гостевой сектор. Как рассказал мне знакомый, располагавшийся за воротами голкипера, именно на этой игре до жестов Гильерме никто о нем ничего не скандировал. В это трудно поверить, учитывая предысторию, но своему товарищу доверяю безоговорочно. Те же данные оказались и у КДК — первым начал футболист.

Значит, бразилец с российским паспортом просто вспомнил прежние обиды, нанесенные спартаковскими болельщиками. Все скандирования, в которых голкиперу указывалось, что он не совсем белый и не совсем русский. Это явно сидело в Гильерме занозой, а в приступе эйфории голкипер переборщил с ответной реакцией.

Теперь за это придется заплатить приличную цену — пропустить матчи с «Ростовом» и «Тамбовом». И это еще вратарь, судя по всему, легко отделался, получив минимальное из возможных наказаний. По регламенту можно было схлопотать и четыре встречи, а это гораздо больнее — дальше у «Локо» игры «Зенитом» и «Динамо».

«Сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела». Гильерме зажег на пресс-конференции после дерби

Впрочем, даже два тура вне заявки — серьезный удар по шансам поехать на Евро-2021. Сейчас Станислав Черчесов наверняка учитывает каждую мелочь, отбирая кандидатов в сборную, а трения с болельщиками и пропуск двух из пяти оставшихся в РПЛ матчей сводят на нет эффект от того блестящего футбола, что Гиля продемонстрировал против красно-белых. И винить в этом он может только себя.

История взаимоотношений вратаря со спартаковскими фанатами теперь переносится на следующий сезон, а новые выпады способны привести к более серьезным последствиям. Обеим сторонам придется постараться, чтобы сдерживаться.

«Спартак» пока отделался легким испугом. С расизмом сейчас борются основательно — клубу присудили матч без зрителей, но условно. А значит, на дерби красно-белых с ЦСКА будет атмосферно. И опять наверняка возникнут вопросы к ВАР, кто-то кем-то окажется недоволен, появятся какие-нибудь горячие видео.

При этом разбирательства вокруг прошедшего матча еще не закрыты — «дело Сухины» перенесено на пятницу, 16 апреля. А ведь за вторжение начальника команды в судейскую в августе после матча с «Ахматом» «Локо» уже был в этом сезоне наказан условно.

Теперь же требование провести домашнюю игру на нейтральном поле вполне может стать реальным.