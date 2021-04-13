Он был на условном сроке, но вновь пошел на нарушение регламента.

Жизнь начальника команды «Локомотив» Станиславу Сухину ничему, похоже, не учит. Вот, казалось бы, с твоим опытом должен назубок знать все регламентные нормы, строго их соблюдать, чтобы команду не наказывали. Сам же судил сколько времени, отлично знаешь, что за преступлением (фол, нарушение норм) следует наказание.

Но нет, именно Сухина ходит в главных штрафниках.

К сожалению, наша победная серия прервалась в Черкизове. Мы владели преимуществом, но пропустили голы после контратак.



Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционном видео ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 12, 2021

В начале сезона он устроил разнос в судейской Игорю Панину за работу на матче с «Ахматом», за что был серьезно наказан.

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», — сказал после того случая глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Испытания локомотивский начком не выдержал — сорвался. Бдительная спартаковская камера запечатлела дверь с надписью: «Судейская», выходящего из нее Сухину и стоящего рядом охранника. Он явно был призван «обеспечивать безопасность официальных лиц матча», как формулировал Григорьянц, и не пускать посторонних, но миссию начисто провалил. Посторонний каким-то образом проник в святая святых. Видимо, втеревшись в доверие охраннику.

Хотя подозреваю, что тот просто привык к Сухине и вовсе не считает его посторонним в судейской. Говорят, запрет на посещение многие начальники команд обходят. А на матче со «Спартаком» произошел «несчастный случай» — рядом оказался спартаковский оператор. Скорее всего, ждал футболистов — гостевая раздевалка неподалеку.

Сухина всегда был очень уверен в себе. И в роли арбитра, и теперь, когда стал начальником команды. Работники «Локомотива» говорят о нем с большой теплотой и любовью. У меня же менее приятные воспоминания.

Дело началось осенью далекого 2006-го года. Я тогда побывал в качестве корреспондента «СЭ» на матче «Рубин» — «Локомотив». Железнодорожники стали первым московским клубом, одержавшим в Казани победу. При весьма спорном судействе своего будущего начальника команды.

Курбан Бердыев на пресс-конференции в выражениях не стеснялся: «Думаю, Сухина приехал к нам с определенными задачами. Это судья второй лиги. Непонятно, почему матчи элитных команд судят иностранные арбитры. А нашу, вроде бы принципиальную, обслуживает судья совершенно другого уровня. Если бы мы потерпели поражение по игре, то не было бы стыдно, а так...».

На следующий день я встретил Сухину в Лужниках, после чего в «СЭ» был опубликован следующий диалог:

«- Нам запрещено комментировать эпизоды матчей.

— Вам нечего ответить Курбану Бердыеву?

— Ответить-то можно, но такие слова в газетах не печатают.

— Какие в целом остались впечатления от поездки в Казань?

— Все было, как обычно. Что же касается критики, то пусть она останется на совести представителей «Рубина».

— На ваш взгляд, ошибок в понедельник не допустили?

— Кажется, не допустил".

Каюсь, решил тогда не подставлять Сухину, да и времена были более политкорректные и человеколюбивые. На самом деле в оригинале второй ответ звучала так: «Сам он ...(презерватив), так и напишите».

Но вместо благодарности с удивлением прочел спустя пару месяцев наезд Сухины в интервью «СЭ».

«- А я вот запомнил слова Курбана Бердыева после одного из матчей. Он заявил, что Сухина — арбитр второй лиги. Что подумали?

— Что Бердыев, мягко говоря, не прав.

— Вы даже ответили ему через газеты.

— Я не отвечал. Это ваш брат корреспондент немножко добавил от себя".

Дело прошлое, но беспочвенные обвинения во вранье западают в душу. Впрочем, плохая память не делает Сухину автоматически виновным в тех грехах, которые на него пытаются сейчас повесить. Мол, оказывал воздействие на официальных лиц с целью манипулирования результатом, за что «Спартаку» можно присудить техническую победу.

Уверен, что до этого дело не дойдет. Сильно сомневаюсь, что подобные вопросы, если где-то и решаются, то на стадионе, а не накануне в тишине. Воздействие же с целью манипулирования надо будет доказать.

Однако осторожным человеком назвать Сухину в любом случае язык не повернется. Начальникам команды хорошо бы не нарушать столь откровенно регламентные нормы, а уж тем более, когда за тобой уже есть «косяк» и твой клуб находится на испытательном сроке.

Поражение «Локомотиву», конечно, не присудят, но один домашний матч на нейтральном поле в другом городе — ожидаемый результат заседания КДК. Так что с «Ростовом» 17 апреля железнодорожники, вполне возможно, сыграют не в Черкизове.