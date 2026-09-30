Соболев признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Нападающий Александр Соболев стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В прошлом месяце 29-летний футболист выходил в старте во всех четырех матчах питерской команды: трех в РПЛ и одном в FONBET Кубке России. Нападающий отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

В кубковой игре с махачкалинским «Динамо» (3:0) Соболев оформил дубль. Второй гол стал для него 24-м в турнире — таким образом, форвард повторил рекорд Олега Веретенникова.

После девяти туров Соболев с семью голами возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

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