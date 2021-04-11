«Сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела». Гильерме зажег на пресс-конференции после дерби

Вратарь «Локомотива» Гильерме после победы в дерби над «Спартаком» (2:0) на пресс-конференции немного поругался, пообещал сделать все, чтобы у Станислава Черчесова закипела голова при выборе основного вратаря сборной, и заявил, что намерен отрастить волосы, как Сергей Овчинников.

— Игра, как мы все и ожидали, была очень сложной, — сказал голкипер «Локо» после матча. — Это был матч за шесть очков, у нас теперь есть реальный шанс занять второе место — и это наша цель. Начало матча было нервным, могли сыграть лучше, я думаю. Но потом мы начали действовать лучше. Получались контратаки, и, самое главное, мы реализовали момент, который у нас был. После удаления мы пытались играть умнее — на результат. Хорошо, что все удалось.

— Когда выходили на матч, было ощущение, что будешь играть как бог?

— Конечно, нет. Перед зимним перерывом я играл ниже своего уровня. Уехал в отпуск и решил, что надо прийти в себя. В Испании на сборах была цель вернуть свою игру. Считаю, сейчас мне уже не надо никому ничего доказывать, но я хотел показать сам себе, что Гильерме еще несколько лет может играть на своем высоком уровне. И с первой тренировки на сборах у меня была такая цель. Чемпионат еще не закончен, мы в полуфинале Кубка. Но, думаю, я начинаю возвращаться на свой уровень. Конечно, дерби всегда больше чем обычный матч. Сегодня бог мне подарил такую игру. Но самое главное — игра команды, а не моя. Один человек не может выиграть матч. Сегодня все молодцы. У нас была сложная неделя: после возвращения из Сочи почти 10 человек состава выбыли. Нелегко сегодня было. Но мы как команда показали, что готовы вместе идти к одной общей цели.

— Ты давно не стрижешься — это на удачу?

— Просто хочу чуть-чуть поменять стиль. Буду с длинными волосами, как Сергей Овчинников.

— Есть ли желание доказать своей игрой Черчесову, что ты достоин сборной?

— Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю. И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году, но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет. Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так — это не просто слова — я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.

— За что ты получил желтую карточку после выхода один на один Ларссона?

— Я не орал там на ассистента судьи. Я орал на нашего тренера по физподготовке. Я его звал до этого — хотел сказать, что Рифат устал. Потом я вернулся в поле — а Ларссон уже один на один со мной. Я кричал ему: «Блин... ой». В общем, я не орал на судью, а он подумал, что на него, поэтому дал мне карточку.