Митрофанов переизбран на должность генерального секретаря РФС

Исполком РФС переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации, сообщает пресс-служба РФС.

Заседание исполкома состоялось в среду, 30 сентября, и прошло в формате видео-конференц-связи. На нем была рассмотрена кандидатура на должность генсекретаря, предложенная президентом РФС Александром Дюковым. Исполком принял решение избрать Митрофанова на этот пост на срок с 5 октября 2026 года по 4 октября 2030-го включительно.

Митрофанов стал генеральным секретарем РФС в 2022 году. С апреля 2019-го по июль 2022-го он был заместителем генсекретаря, а до этого — заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарем комитета программ развития футбола.

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