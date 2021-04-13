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«Спартак»: «Наверное, наказание КДК можно назвать справедливым. Теперь ждем пятницы по Сухине»

Артем Бухаев
Артем Бухаев
Корреспондент
Сегодня, 21:50
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Фото ФК «Спартак»
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» 2:0. Фото ФК «Спартак»
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Глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов и пресс-атташе Ярослав Кулемин поделились своими мнениями о решениях КДК РФС по матчу с «Локомотивом».
Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Гильерме.Гильерме и «Спартак» получили минимальные наказания. Но шансы голкипера поехать на Евро-2020 падают

Напомним, что «Спартак» наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22 за оскорбления фанатами вратаря соперника Гильерме на расовой почве.

— Довольны ли вы вердиктом?

Фетисов: — Клуб в первую очередь удовлетворен, что члены КДК разобрались с очень неоднозначными вопросами. Проблем на матче оказалось достаточно много. Рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это важно.

Продолжаем настаивать на том, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению какой-либо дискриминации на стадионе и за его пределами. И свидетельства этой работы представлены на заседании КДК. Мы понесли наказание. Наверное, можно назвать его справедливым.

— Конфликт Гильерме и фанатов длится уже около четырех лет. В следующий раз могут быть серьезные последствия. Есть ли какие-то рычаги воздействия, чтобы это прекратить?

Фетисов: — Повторю: работа ведется. Ответственность здесь лежит на обеих сторонах, включая вратаря «Локомотива». Наш пресс-атташе был на бровке и стал свидетелем того эпизода.

Кулемин: — Антон прав — здесь некая дорога с двусторонним движением. Конкретно в этой встрече до момента, как «Спартак» пропустил гол и голкипер «Локо» не побежал к нашей трибуне, никаких персональных оскорблений в его адрес не было. Есть видео, которое все посмотрели, где он «выступает» с бутылкой под гул секторов. Этот эпизод показывает, что и игроки должны осознавать меру ответственности, которая на них лежит.

Фетисов: — Добавлю, что никакое поведение футболиста не может оправдывать расистские выкрики. Надо понимать, что в последних случаях массового скандирования не было. И «Спартак» предпринимает меры в этом направлении, и сами болельщики стараются не допустить оскорблений на расовой почве.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гильерме и&nbsp;Кирилл Левников.«Спартаку» и «Локомотиву» грозит потеря очков: Гильерме и фанаты, Сухина в судейской

— Председатель КДК Григорьянц сказал, что если подобные вещи повторяются, то игрок может подойти к судье. Если последует два предупреждения трибуне, то команда уходит с поля. Будет ли это донесено до футболистов?

Фетисов: — Да, это задача представителей клуба. Нужно доводить информацию не только до болельщиков, но и говорить с игроками.

— Сухина сейчас находится за границей, по согласованию с обоими клубами принято решение перенести заседание по его вопросу на пятницу. Как относитесь к этому?

Фетисов: — Ждем пятницы.

— У вас есть понимание, насколько долго Сухина находился в судейской? И с какой целью?

Фетисов: — С нашей стороны неэтично это обсуждать. Естественно, предоставим все материалы в том объеме, в котором потребуется.

— По вашим словам можно сделать вывод, что Сухина не один раз побывал в судейской...

Фетисов: — Не станем это комментировать. Оставим все до пятницы.

— Это единственный ролик, который у вас есть?

Фетисов: — В социальных сетях название видео — «За кадром». Оно смонтировано для вокругматчевой программы. Из действующих лиц там не только Сухина — все, что происходило вокруг игры. Эта рубрика популярна у наших болельщиков. Естественно, материалов у нас гораздо больше, чем выкладываем.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; 2:0. Маринато Гильерме.Гильерме рвется обратно в сборную. Станет ли помехой жест в сторону спартаковской трибуны?

— Вернемся к Гильерме. Болельщики «Спартака» остались недовольны именно двумя эпизодами: забегом голкипера и жестами с бутылкой?

Кулемин: — Он не просто бежал, но еще и продемонстрировал жест, который ясно давал понять, как относится ко всем собравшимся на гостевой трибуне. Потом повторил его же с бутылкой. Остались недовольны еще и тем, зачем Гильерме это сделал.

Фетисов: — Исходя из санкций, не только фанаты остались недовольны, но еще и члены КДК. Есть какие-то морально-этические нормы, нарушение которых воспринимается всеми примерно одинаково.

— Левников — единственный арбитр, в работе которого ЭСК пока не нашла ни одной ошибки. Почему?

Фетисов: — Возможно, потому что хорошо судит.

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