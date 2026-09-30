«Ахмат» обыграл турецкий клуб «Батман Петролспор» в товарищеском матче

«Ахмат» победил турецкий клуб «Батман Петролспор» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Белеке.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе грозненской команды отличились Калиду Сидибе на 2-й минуте и Эгаш Касинтура на 8-й.

«Ахмат» проводит десятидневный сбор в Турции во время международной паузы. «Батман Петролспор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.

После девяти туров РПЛ грозненцы набрали 10 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата России «Ахмат» проведет 11 октября дома против «Балтики».

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